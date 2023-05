Real Madrid: Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Vinicius Jr

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur du Real Madrid a donné des nouvelles de Vinicius Jr, victime d’insultes racistes dans le stade de Valence le weekend dernier.

Le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano ce mercredi, à l’occasion de la 36e journée de Liga. Un match pas vraiment crucial pour les Merengue, mais qui doivent quand même se montrer sérieux pour tenter de reprendre la deuxième place du championnat espagnol. A la veille de cette rencontre, l’entraîneur de la Casa Blanca Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse. Évidemment, le technicien italien a été longuement interrogé sur Vinicius Jr, victime d’insultes racistes dimanche dernier dans le stade de Valence. L’ancien coach d’Everton a donné des nouvelles de son joueur.

« Nous sommes tous un peu préoccupés par ce qu’il s’est passé. Ça me paraît normal que l’on en parle autant. C’est une grande occasion pour améliorer les choses. Vinicius est triste et il ne s’est pas entraîné aujourd’hui parce qu’il avait une petite gêne au genou. Il est de toute façon suspendu pour demain… ce qui ouvrirait un autre débat« , a expliqué Ancelotti, relayé par Real France, avant de revenir sur les nombreux actes de racisme dont a été victime Vinicius Jr depuis le début de la saison, tout en soutenant les propos de Xavi sur les insultes dans le football.

“Il a été la victime et il l’est par rapport à ce qui se passe. Parfois on lit des excuses : il provoque, son attitude… non. Qu’on soit clair : c’est la victime de tout ça. Quand je parle de Mestalla, ce n’est pas 46000 personnes mais un groupe de personnes qui s’est très mal comporté. Comme à Mallorca, à Valladolid… C’est une habitude. Au-delà du racisme, insulter est devenu commun on dirait. Xavi a été exemplaire dans ce qu’il a dit : Pourquoi on normalise l’insulte dans le football ?

Ils m’ont dit que les fans disaient « idiot » et pas « singe ». Et donc ? Ça on peut le dire ? Il faut que ça s’arrête, c’est intolérable. Sur les bancs, on nous dit « fils de pute », « que meure ta mère »… Pourquoi ? Tout ça est une grande opportunité pour l’arrêter. Et je veux dire que l’Espagne n’est pas raciste mais il y a du racisme en Espagne. Et il faut que ça change« , a-t-il ajouté.

Questionné sur les supposées envies de départ de Vinicius Jr du Real Madrid et de la Liga, Carlo Ancelotti s’est montré serein: “Non, je ne pense pas. Vinicius aime le football et le Real Madrid. Son amour pour le club est très grand et il veut faire carrière avec cette équipe. » Les fans madrilènes qui craignaient de perdre leur joyau peuvent donc se rassurer.

