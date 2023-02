R. Kelly: déjà condamné à 30 ans, le chanteur pourrait écoper de 25 ans supplémentaire

Le chanteur américain R. Kelly risque de passer encore plus de temps en prison, avec la possibilité d’une peine de 25 ans supplémentaires pour ses condamnations pour pornographie juvénile l’année dernière à Chicago. Cette peine viendrait s’ajouter aux 30 ans de prison qu’il purge actuellement dans une autre affaire à New York.

Dans une recommandation déposée le jeudi 16 février devant le tribunal de district américain de Chicago, les procureurs ont décrit le comportement de Kelly comme « sadique », le qualifiant de « prédateur sexuel en série » sans remords et qui « présente un grave danger pour la société ».

« Le seul moyen de s’assurer que Kelly ne récidive pas est d’imposer une peine qui le maintiendra en prison pour le reste de sa vie », indique le dossier gouvernemental de 37 pages.

Si le juge accepte à la fois la peine de 25 ans et une autre demande du gouvernement qui recommande que Kelly ne commence à purger sa peine à Chicago qu’après la peine de 30 ans à New York, il ne serait pas admissible à la libération avant d’avoir environ 100 ans.

L’avocate de Kelly a recommandé une peine d’environ 10 ans, qui, selon elle, pourrait être purgée simultanément avec la peine de New York. Elle a cité des données selon lesquelles l’espérance de vie moyenne des détenus est de 64 ans, ce qui rend la perspective de Kelly sortant de prison vivant très improbable.

Au procès de l’année dernière à Chicago, le jury a condamné R. Kelly pour six des treize chefs d’accusation de pornographie juvénile. Mais le gouvernement a perdu le décompte de renom selon lequel Kelly et son directeur commercial de l’époque ont réussi à truquer son procès pour pornographie juvénile d’État en 2008.

Sa condamnation récente à New York pour des crimes sexuels, y compris des actes de racket et de trafic sexuel, a été saluée par les militants pour les droits des femmes et la justice pour les victimes d’agression sexuelle. La condamnation prévue à Chicago la semaine prochaine pourrait ajouter une autre étape importante à la justice pour les victimes de R. Kelly