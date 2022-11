Quaresma: « nous avons plus de qualité et une équipe pour gagner » contre le Ghana

Le vétéran attaquant portugais, Ricardo Quaresma, a évoqué les chances de la sélection lusitanienne à la Coupe du monde 2022. Et l’ancien ailier du Barça estime que son équipe a les qualités pour aller loin dans cette compétition.

Le Portugal lance sa Coupe du monde 2022 ce jeudi par un choc contre le Ghana. Logé dans le groupe H, dit de la mort, où figurent également l’Uruguay et la Corée du Sud, la « Seleção das Quinas » aura fort à faire pour se frayer un passage vers les huitièmes de finale. Mais pas de quoi inquiéter Ricardo Quaresma qui voit la sélection lusitanienne faire une bonne compétition dans ce Mondial.

L’ancien attaquant du Barça, non convoqué pour cette grande messe planétaire, estime que l’équipe nationale va entrer dans ce tournoi « du bon pied et gagner » le premier match, contre le Ghana, prévu ce jeudi. « C’est une Coupe du monde et il n’y a pas de match facile. Tout le monde a le rêve de gagner et d’aller le plus loin possible, mais nous avons plus de qualité et une équipe pour gagner« , a anticipé l’attaquant, ami de Cristiano Ronaldo.

Quaresma parle des chances du Portugal

« Les joueurs que nous avons, ce ne sont pas seulement des participants, ce sont les stars des équipes dans lesquelles ils jouent et j’espère juste qu’ils vont reporter cela sur l’équipe nationale et réussir à donner de la joie aux Portugais et faire une grande Coupe du Monde. Le Portugal doit apporter cette qualité d’authenticité sur le terrain pendant les 90 minutes. Je pense que c’est un rêve très palpable et j’ai de grands espoirs« , a ajouté le joueur de 39 ans.

Questionné sur CR7 et son nouveau statut de joueur libre après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Quaresma a préféré laisser le quintuple Ballon d’Or décider seul de son avenir. “Ce sont des choses que lui seul peut résoudre. Mais je lui ai déjà dit que, où qu’il soit, je serai toujours son ami. Je lui souhaite la meilleure chance du monde et qu’il soit heureux à ce stade alors qu’il n’a rien à montrer. La chose la plus importante pour lui est d’apprécier le football« , a-t-il conclu.