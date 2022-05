PSG: sa saison, le Covid, les sifflets des supporters, Lionel Messi lâche ses vérités

Dans un entretien accordé à TyC Sports ce lundi, Lionel Messi a fait le bilan de sa première saison au PSG. L’international Argentin a notamment avoué avoir eu du mal à s’adapter dans son nouveau club.

Le 1er juin prochain, l’Argentine affronte l’Italie lors de la Finalissima, un match opposant le vainqueur de l’Euro au vainqueur de la Copa America. Présent à Bilbao avec l’Albiceleste pour préparer cette rencontre, Lionel Messi a accordé une interview à Tyc Sports. L’occasion pour le septuple Ballon d’Or de faire le bilan de sa première saison avec le PSG.

Débarqué dans le club parisien après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Messi a confié avoir eu du mal à s’adapter. «Le changement a été brutal, c’était une année difficile sincèrement, parce que l’adaptation n’a pas été facile… Après avoir passé toute ma vie au même endroit, ce n’était pas facile de changer à mon âge, c’est autre chose de bouger quand tu es plus jeune, prêt ou que tu en as envie.

À ce moment-là, je ne voulais pas partir, je ne l’imaginais même pas et je n’y pensais pas surtout. Honnêtement, ça a été une année difficile. Moi, à Barcelone, j’avais tout. Je suis parti là-bas très tôt. J’ai davantage vécu à Barcelone qu’en Argentine. J’y étais très bien. La vérité, c’est que je n’avais pas prévu de changer quoi que ce soit», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Il fallait que je m’habitue aussi à une autre manière de jouer parce que j’ai toujours été habitué à un style et j’arrivais à un endroit où ce n’est pas la même chose, où on joue différemment, où on voit le football différemment, avec de nouveaux partenaires. À Barcelone, je jouais avec certains de mes partenaires depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur. Tout ça, c’était nouveau pour moi.

Ensuite, j’ai commencé le championnat en retard, parce que je suis arrivé tard au club. J’ai eu ce coup au genou qui m’a arrêté un peu et, entre autres choses, je n’arrivais pas à démarrer. Je ne pouvais pas faire trois ou quatre matches de suite. Les vacances sont arrivées et j’ai dit « bon, je recommence à zéro, je recharge les batteries et ça va changer, je vais m’adapter » et là, j’ai contracté la Covid… », a-t-il indiqué.

“J’ai eu des séquelles”

Une infection au Covid-19 qui a beaucoup affaibli l’Argentin selon ses propos: «J’ai eu des séquelles. Beaucoup de séquelles aux poumons. Je ne pouvais pas m’entraîner. Je suis revenu et j’ai passé près d’un mois sans pouvoir courir à cause de l’infection aux poumons. Je ne me suis pas inquiété, mais bon, j’ai entendu tellement de choses, je ne pouvais pas reprendre. J’ai même repris avant la date prévue et ça a été pire. Je ne tenais pas. Je voulais courir, m’entraîner, reprendre au plus vite. Et au final, ça a été pire. Et quand je me sentais un peu mieux, il y a eu le Real Madrid et ça nous a tués», a-t-il analysé.

Le PSG a en effet été éliminé en huitièmes de finale par le Real Madrid, alors qu’ils ont maîtrisé le match pendant presque toute la double confrontation. Une discussion qui a marqué une cassure entre les supporters et les joueurs. Le Parc des Princes s’est même mis à huer Messi, ce qui a été nouveau pour lui.

«Les sifflets, ça aussi c’est nouveau pour moi. C’est une situation différente. Je n’avais jamais connu ça à Barcelone, bien au contraire. Je peux comprendre les gens, vu les joueurs que nous avions, l’équipe et parce que ça arrivait encore une fois, parce que ce n’est pas la première fois que Paris est éliminé de la Champions de cette façon là. C’est compréhensible. Après, est-ce que je suis d’accord ou pas sur les sifflets contre Neymar et moi surtout… Mais bon, c’est passé», a confié l’international Argentin.

“Je suis déjà prêt”

Malgré une première saison mitigée, Lionel Messi ne compte pas quitter le PSG, et annonce qu’il est déjà prêt pour porter le club parisien vers les sommets lors du prochain exercice.

«Je vais penser à moi, individuellement, faire le bilan de cette saison. Je pense pouvoir inverser la tendance. Je ne veux pas avoir la sensation d’avoir changé de club et que ça n’ait pas marché. Cette année va être différente, je suis déjà prêt, je connais le club, je connais la ville, je suis un peu plus habitué au vestiaire, à mes partenaires et je sais que ça va être différent», a-t-il conclu.