PSG : Nasser al-Khelaïfi tacle le Real Madrid et le Barça

Lors de la 28e Assemblée générale de l’Association européenne des clubs (‘ECA) vendredi dernier, dont il est le président, Nasser al-Khelaïfi en a profité pour adresser des piques au Real Madrid et au FC Barcelone.

On le sait, les relations entre le PSG et le Real Madrid sont très tendues. Entre les accrochages sur le dossier Kylian Mbappé, annoncé chez les Merengues l’été dernier, mais qui a finalement prolongé en France, et le projet de la Super League, les deux clubs ne ratent pas une occasion de se lancer des piques. Président de l’ECA, Nasser al-Khelaïfi a profité de la 28e Assemblée générale de l’Association pour s’en prendre encore au Champion d’Europe en titre.

«C’est étrange que le Real Madrid célèbre sa victoire en Ligue des champions. C’est très étrange que vous alliez contre la compétition, mais que vous participiez et célébrez le fait d’avoir gagné le titre. Je trouve que c’est très bizarre, pour être honnête. Mais nous n’allons pas perdre de temps avec ça et nous allons continuer à travailler,» a lâché le patron du club qui court toujours après un succès dans la plus grande compétition européenne.

Nasser al-Khelaifi a également profité de la tribune pour tacler la situation financière de l’autre mastodonte espagnol, le FC Barcelone. «Des niveaux de dette élevés et des accords financiers magiques ne sont pas des voies durables. Nous devons penser à long terme, pas à court terme,» s’est exprimé NAK. Des propos qui n’ont pas du tout plu en Espagne d’ailleurs. Sur les réseaux sociaux, le président de la Liga, Javier Tebas, a répondu au président du PSG.

«Il n’y a pas de magie, le FC Barcelone a vendu une partie de ses actifs pour couvrir ses pertes. Au PSG, à la place, « vous ouvrez le robinet à pétrole. Pour un football durable, la première chose est de payer ce qui est dû, NON ?», a-t-il posté sur Twitter. La guerre entre le Paris Saint-Germain et l ‘Espagne n’est pas prête de s’arrêter.