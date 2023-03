PSG: Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire du club

Buteur lors de la victoire (4-2) contre Nantes ce samedi soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

A seulement 24 ans, Kylian Mbappé est définitivement entré dans la légende du PSG. Ce samedi soir, le club de la capitale française recevait Nantes pour le compte de la 26è journée de Ligue 1. Si le champion de France en titre a remporté la victoire sur le score de 4-2, son troisième succès consécutif en championnat, un autre événement a été célébré après la rencontre.

En effet, auteur du quatrième but des siens dans ce duel, Kylian Mbappé est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 201 buts. Il dépasse ainsi les 200 réalisations de l’ancien détenteur du record, Edinson Cavani. Évidemment, au coup de sifflet final le champion du monde 2018 était très heureux de son accomplissement.

« Je ne me suis pas mis de pression, je savais que j’allais le battre, j’ai joué le match normalement, je n’ai pas voulu forcer. Après les cinq dernières minutes, c’est sur que quand il y a plus d’espace et des trois contre trois ou des deux contre deux, il y a la place et après, à la fin, à la dernière minute, le but, il vient, c’est beau« , a déclaré le natif de Bondy après la rencontre relayé par Footmercato.

« Je joue pour écrire l’histoire »

L’ancien attaquant de Monaco a poursuivi en confiant sa joie de jouer pour le PSG. «Juste jouer ici, c’est un privilège. J’ai eu la chance de profiter de chaque moment. J’ai progressé en tant que joueur, j’ai beaucoup changé. Je suis arrivé, j’étais un jeune joueur peut-être talentueux mais j’étais un jeune joueur. Et même en tant qu’homme, j’ai appris beaucoup de choses ici. Et comme j’ai dit, joueur au Paris Saint-Germain, pour un Parisien de naissance comme moi, c’est encore plus spécial« , a-t-il ajouté.

Kylian Mbappé a ensuite rappelé que souhaitait également avoir des accomplissements collectifs avec son club: «Je joue pour écrire l’histoire. Et j’ai toujours dit que je voulais écrire l’histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire, c’est magnifique mais il y a encore du chemin à faire. C’est un accomplissement personnel et je suis aussi venu pour des accomplissements collectifs».

Pour finir, il a remercié tout ce qui l’ont aidé dans son parcours, tout en lançant le choc contre le Bayern en Ligue des champions: «Merci à tous mes coéquipiers, aux différents entraineurs, au président et aux supporters. Je n’ai pas toujours été expressif avec les gens parce que j’ai eu une éducation footballistique qui était basée sur la performance mais c’est bien de donner aux gens qui m’ont donné beaucoup. On va là-bas pour se qualifier, on est déterminé, on a repris confiance et maintenant, il faut gagner.»