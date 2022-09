Portugal 0 – 1 Espagne: les réactions de Morata et Luis Enrique

Ce mardi soir, l’Espagne a battu le Portugal (0-1) pour décrocher sa place dans le Final Four de la Ligue des nations. Unique buteur de la rencontre, Alvaro Morata a affiché sa joie après le match, de même que son sélectionneur Luis Enrique.

Après un match très serré à Braga, l’Espagne est venu à bout du Portugal (0-1) pour rejoindre la Croatie, les Pays Bas et l’Italie dans le Final Four de la Ligue des nations. C’est Alvaro Morata qui a délivré la Roja à la 88è d’une frappe puissante sous la barre du portier adverse. A la fin du match, l’attaquant de l’Atletico Madrid s’est exprimé au micro de TVE.

« Ce matin (mardi), j’étais un peu nerveux et je me suis calmé. Nous sommes un bon groupe et nous méritons (la victoire, ndlr) » a d’abord commenté le numéro 7 de la Roja avant de poursuivre: « c’était un match difficile parce qu’il faut voir les joueurs du Portugal. Je m’en tiens à l’attitude de l’équipe. Nous avons fait un grand effort et Williams a été la clé, pour son deuxième match avec la sélection. »

De son côté, le sélectionneur Luis Enrique s’est félicité de la force de caractère de son équipe. « La victoire est le meilleur antidote à toute forme de tristesse » a d’abord commenté le sélectionneur espagnol par rapport à la défaite face à la Suisse avant de poursuivre. « La joie à la fin a été quelque chose de merveilleux et plus encore comme personne ne s’attendait à ce que nous renversions la situation. Cette équipe est une famille » a-t-il lancé lors de la conférence de presse d’après-match. L’Espagne tentera de décrocher le premier titre en Ligue des nations de son histoire en juin 2023.