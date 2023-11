Perte de Poids: cette erreur commune à éviter pour un meilleur régime

De nos jours, de nombreuses personnes se lancent dans un régime dans le but de perdre du poids. Malheureusement, la plupart d’entre elles commettent une erreur cruciale qu’il faut éviter.

L’un des principaux obstacles à la perte de poids est de ressentir constamment la faim. Si vous avez toujours une faim vorace, il vous sera difficile de suivre votre régime.

Et cette erreur commune, commise par de nombreuses personnes, qui aggrave la sensation de faim, est le manque de sommeil. En effet, les personnes qui dorment peu ont beaucoup plus faim que celles qui bénéficient d’au moins 7 heures de sommeil par nuit. Elles ont tendance à manger davantage le lendemain et ressentent constamment un désir intense pour des aliments gras, sucrés ou caloriques. En moyenne, les personnes qui manquent de sommeil consomment entre 600 et 900 calories de plus par jour que celles qui dorment suffisamment. Cela s’explique par le fait que le sommeil influence les hormones qui régulent la faim.

Ainsi, pour perdre du poids, il est tout aussi important de bien dormir que de suivre une alimentation équilibrée et de faire de l’exercice physique. Si vous rencontrez des problèmes d’insomnie, il est essentiel de prendre ce problème au sérieux. Cependant, il convient d’éviter de recourir à des médicaments, car ils peuvent entraîner une dépendance et provoquer un sommeil profond mais de mauvaise qualité. Il est préférable d’opter pour des tisanes relaxantes, telles que la camomille, le tilleul, la mélisse et la valériane. Parallèlement, il est conseillé d’éteindre tous les appareils électroniques tels que le téléphone portable, l’ordinateur et la télévision au moins une heure avant de se coucher.