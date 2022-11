Patrick Mboma: «André Onana n’est pas à son premier cas d’indiscipline»

La situation d’André Onana avec les Lions Indomptables au Qatar, éjecté du rassemblement pour indiscipline, continue de susciter des réactions chez les camerounais. Dernier à réagir, l’ancienne gloire Patrick Mboma.

Patrick Mboma enfonce André Onana. L’ancienne gloire camerounaise a dépouillé son compatriote, mise à l’écart lundi dernier lors du match de la deuxième journée du groupe G face à la Serbie (3-3), pour indiscipline. Interrogé par les journalistes de New World Sport sur le cas du gardien de but de l’Inter Milan, l’ancien attaquant camerounais a confié que son jeune frère n’est pas à son premier coup.

« Avant que l’entraineur-sélectionneur ne prenne cette décision, il a eu une discussion avec Onana qui n’est pas à son premier cas d’indiscipline. Face à cette situation et au regard de l’enjeu du match, l’entraineur a pris ses responsabilités pour maintenir une cohésion du groupe », a réagi Mboma, relayé par Actucameroun.

Principal gardien de but de la sélection camerounaise, André Onana avait en effet été remplacé par Devis Epassy lors du match contre l’équipe serbe. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Rigobert Song avait justifié son choix par le fait qu’il a priorisé avant tout la cohésion du groupe.

« André est mis de côté pour indiscipline. C’est est un maillon important mais il faut être discipliné. On doit privilégier le groupe et pas les individualités. On ne remet pas en cause ses performances. J’ai demandé qu’il attende. On va voir s’il va changer«, a déclaré l’ancien capitaine des Lions Indomptables.

Dans une interview accordée à Afrik Inform Tv, Onana a également réagi à sa situation et a notamment balayé les allégations selon lesquelles il aurait été écarté du groupe en raison d’un problème avec le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

«J’ai été puni par le président Eto’o et le coach Rigobert Song qui sont mes papas, je respecte leur décision. Je suis sanctionné pour indiscipline», a tempéré le joueur de 26 ans, qui confiait toutefois qu’il «ne souhaite pas en dire plus« .

Selon les informations de L’Equipe, André Onana a décidé ce mardi matin de quitter le Qatar et le rassemblement des Lions Indomptables. Selon le média Français, il s’est rendu à l’aéroport de Doha où il embarquera pour Paris avant de rejoindre Yaoundé.