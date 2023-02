[Opinion] Protéger l’audiovisuel béninois

Ça y est, après plus de 10 ans de retard sur le calendrier initial, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) béninoise va être officiellement lancée. La TNT, c’est un système de diffusion qui rend possible, la réception d’un groupe de chaînes de télévision (et même de radios) de qualité numérique grâce à un système de réception composé des antennes dites « râteau » et de décodeurs externes ou intégrés aux nouvelles générations de téléviseur.

En un mot, comparativement aux technologies conventionnelles de diffusion, la TNT a deux avantages majeurs que sont la très bonne qualité de réception et la possibilité d’avoir un nombre quasi illimité de chaînes de TV et radios. De plus, elle permet de développer des services à valeur ajoutée et de mettre en place des services de médiamétrie efficaces. C’est donc ce dispositif qui est à l’essai depuis environ 4 ans chez nous qui sera officiellement lancé d’ici quelques jours. Mais notre TNT me pose un problème !

Je n’ai en effet jamais compris pourquoi des chaînes étrangères, France 24, TV5 et TIVI 5 pour ne pas les citer, doivent faire partie de la TNT nationale du Bénin. Rappelons-le, la TNT, c’est le bouquet de chaînes numériques qu’un État met à la disposition de ses citoyens pour remplir les trois fonctions essentielles de ce média que sont Informer, Éduquer et Divertir par l’image et le son.

Dans mes précédentes fonctions, j’ai eu l’occasion, en synergie avec plusieurs autres professionnelles de télévision, l’occasion de sensibiliser les personnes en charge de la mise en place de la TNT dans notre pays sur le fait que la télévision était un sujet trop sérieux pour être traité sans prospective; qu’il n’était pas possible pour un pays qui se veut ambitieux de penser SA Télévision autrement que comme une arme, si modeste soit-elle, mais une arme quand même dans cette compétition farouche à laquelle se livrent les États sur l’échiquier mondial.

Ça peut paraître politiquement incorrect de le dire, mais le type de contenus médiatiques que les États « mettent à la disposition » de leurs populations renseigne sur le type de citoyen qu’ils ont préalablement défini pour leurs ambitions. Le conflit en Ukraine et les mesures informationnelles prises de part et d’autre par les protagonistes témoignent tragiquement de l’importance stratégique des médias.

On me rétorquera que d’une certaine façon, les médias querellés faisaient déjà partie du paysage audiovisuel béninois. La vérité est que leur accès ne relevait pas d’un choix politique de l’Etat béninois. France 24, c’est le regard de la France sur le monde, idem pour TV5 qui exprime le consensus de la France, de la Suisse, de la Belgique et du Canada sur les affaires du monde. Quant à TIVI 5, sa première mission est de promouvoir la culture occidentale auprès des adultes de demain. Il s’agit donc de puissants outils de d’influence, comme le sont toutes les chaînes publiques du monde. Les intégrer à l’offre télévisuelle nationale, qui plus est gratuite, est un choix politique aux conséquences trop lourdes pour être décidé de façon unilatérale.

Attention, mon propos n’est pas de bannir ces médias de notre espace. Chaque béninois qui souhaite regarder l’une de ces chaînes sait comment et où les trouver. Je soutiens en revanche avec force qu’il ne revient pas à l’état béninois, donc à nous les contribuables, de financer la diffusion chez nous des outils d’influence d’un État mille fois plus riche et plus puissant que le nôtre. Il ne viendrait par exemple jamais à l’idée des autorités françaises de prendre sur les impôts des français pour diffuser en France la BBC, la Deutsche Welle ou la CNN sans exiger la réciprocité, et ceci malgré la proximité culturelle et stratégique entre la France et chacun de ces pays.

On ne peut pas dire qu’on ne savait pas.