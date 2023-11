Politique et Souveraineté: quid de l’appel de Boni Yayi au scrutin de vérité au Bénin ?

-Publicité-

Le 10 novembre 2023, Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, a adressé selon ses termes ‘’une requête’’ à la communauté internationale aux fins de diligenter une mission d’information au Bénin pour ‘’s’enquérir du cadre institutionnel mis en place par le Président Talon dans la perspective des élections générales de 2026’’. S’il est vrai qu’en l’état actuel des lois électorales et politiques, le Bénin organisera en 2026 pour la première fois les élections dites ‘’générales’’, c’est-à-dire quatre voire cinq scrutins (les élections communales, locales, législatives et la présidentielle en deux tours au besoin) dans l’intervalle de trois mois, et que cela suppose quelques précautions. Il n’est pas moins vrai que la démarche du tout nouveau président du parti Les Démocrates, à l’analyse, suscite quelques questionnements sur le fond comme dans sa forme.

Le message rendu public par Boni Yayi fait mention d’une requête portée devant l’Union Africaine et la CEDEAO et autres partenaires internationaux du Benin. Discuter de la pertinence de cette option revient à se demander pourquoi un ancien Président de la République, même dans le rôle du Président du principal parti de l’opposition, choisirait de porter devant la communauté internationale une question qui relève des affaires interne de l’Etat et de la souveraineté du pays ? Alors que son parti Les Démocrates siège au parlement et dispose d’un groupe parlementaire composé de 28 députés, pourquoi ne pas emprunter les mécanismes de contrôle de l’action du gouvernement prévu par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans le cas d’espèce une question écrite au gouvernement serait le chemin le mieux indiqué et aurait le mérite de créer le débat et mobiliser l’attention de l’opinion publique nationale dans l’intérêt. Toujours dans le cadre des mécanismes parlementaires, le groupe parlementaire Les Démocrates pourrait également prendre l’initiative de réformer le cadre institutionnel à travers une proposition de réforme constitutionnelle, de loi électorale modificative ou complétive.

Dans le même sens, et en soutien aux mécanismes parlementaires, le parti pourrait également prendre l’initiative d’un dialogue inter-parti avec les partis politiques de la majorité présidentielle notamment ceux représentés au parlement à savoir l’Union Progressiste le Renouveau et le Bloc Républicain. La charte des partis politiques et la loi relative au statut de l’opposition le permettent et offrent un cadre légal qui encadre une telle initiative.

Enfin, sur le fond, dans sa requête adressée à la communauté internationale, Boni Yayi récuse le cadre institutionnel en charge de la gestion des élections au Bénin. En substance, pour le président du parti Les Démocrates ce cadre ‘’n’est pas inclusif du fait de l’absence des représentants de l’opposition dans les instances chargées d’organiser’’. Sous réserve du contenu formel de la requête, il faut relever, l’inexistence dans l’espace public d’aucun document de position ou de proposition du parti Les Démocrates qui présente un diagnostic du cadre juridique qui encadre les élections au Bénin et les pistes de solutions et approches pour son amélioration. Un tel document pourrait éclairer l’opinion et rendrait plus crédible la démarche.

Dans tous les cas, il faut espérer que cette démarche n’ouvre pas un nouveau cycle de tensions politiques pour le pays.