« On ne paie pas plus d’impôts au Bénin que dans les autres Etats », Nicolas Yénoussi

La section Ask Gouv du jeudi 20 janvier 2022 a reçu le Directeur général des impôts Nicols Yénoussi. Il a apporté des éclaircissements sur le nouveau Code des impôts voté. En répondant aux internautes, il a également expliqué que contrairement à ce qui se dit, les citoyens béninois ne paient pas trop d’impôts.

Dans l’espace l’UEMOA, le Bénin est l’un des pays dont les citoyens ne paient pas trop d’impôts. C’est ce qu’il convient de retenir des explications de Nicolas Yénoussi. Le Directeur général des impôts pour appuyer ses dires a évoqué les directives de l’institution sous-régionale. « Nous faisons partie de l’UEMOA et en matière de fiscalité aujourd’hui, le cadre fiscal est régi par des directives et des règlements communautaires. Les pays ne peuvent pas passer outre ces directives et faire autre chose », a-t-il martelé.

Quand je prends par exemple, la TVA, les directives de l’UEMOA indiquent les taux à pratiquer par les Etats. Ces directives encadrent les exonérations, les opérations imposables et beaucoup d’autres règles. Il y a un certain nombre de dispositifs juridiques communautaires qui sont mis en place. Nicolas Yénoussi

Toujours en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le patron des fiscs démontre que le Bénin n’est pas dans l’exagération. « En matière de TVA dans l’espace UEMOA, le Sénégal est à 19% tandis que les autres pays sont à 18%. C’est un exemple pour nous montrer qu’on ne paie pas plus d’impôts au Bénin que dans les autres Etats », a-t-il fait savoir.

Le Bénin est loin du seuil du taux de pression fiscale fixé dans l’UEMOA

Selon le Directeur général des impôts, ce qui permet de savoir si l’on paie trop ou non d’impôts dans un pays, ce sont les critères de convergence. Il s’agit notamment du taux de pression fiscale, qui est le prélèvement effectué sur la richesse nationale (PIB). « Pour savoir si on paie trop d’impôts, on va mesurer le pourcentage du prélèvement par rapport au PIB. Si nous sommes à 80% du PIB, on dira qu’on paie trop d’impôts », a-t-il expliqué.

Les critères de convergence de l’UEMOA indiquent que le taux de prélèvement (pression fiscale) dans l’espace UEMOA est de 20%, or le Bénin est très loin de ce seuil de 20%. Nicolas Yénoussi

Le Directeur général des impôts estime qu’il y a très peu de Béninois qui paient des impôts. Et même parmi le peu, il y en a encore qui utilisent des manœuvres frauduleuses pour échapper aux fiscs.