« On ne m’a jamais autant dragué de ma vie », Daysie déjà étouffée par les demandes en mariage ?

Moins de 24 heures après son apparition sur l’émission Allô Caviar de la coach Hamond Chic, pour avoir déclaré qu’elle est un cœur à prendre, la chanteuse ivoirienne Daysie semble déjà étouffer par les milliers de demandes en mariage.

Mercredi dernier sur Allô Caviar, Daysie déclarait qu’elle est célibataire et un cœur à prendre. Moins de 24 heures plus tard, la jeune femme a reçu plusieurs demande des prétendants qui sont prêts à faire d’elle leur femme.

« Tchia je pense qu’on ne m’a jamais autant dragué de ma vie« , a-t-elle écrit sur sa page Facebook ce jeudi soir. A l’en croire, au cas où elle serait absente des réseaux sociaux, ses abonnés devront comprendre qu’elle a déjà fait son choix. « Bon, si vous ne me voyez pas dans 2 jours , c’est parce que votre «Dibango » m’a invitée dans son pays hein, c’est vacances oh« , s’est-elle amusée à déclarer.

En effet, sur l’émission Allô Caviar, Daysie a confié qu’elle était encore en couple jusqu’à un passé très récent. « J’étais dans une relation mais c’est l’histoire de religion qui a tout fauché. Il était musulman du côté de sa mère et moi je suis chrétienne. Je ne vais jamais renier ma religion. Je ne vais pas non plus me mettre dans une relation où je serai rejetée à tout moment » a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne les accusations de Josée Delatour qui lui reproche d’avoir pris son mari, Daysie répond cash : « Le jour où je prends le mari d’une femme, je vais me marier avec lui. J’ai confiance en moi, j’ai pas de secrets ,en fait, l’assurance ça rend une femme très sexy, c’est ce que les gens ne savent pas« , a-t-elle répondu.

Pour Daysie, sortir avec un homme marié ne serait qu’un amusement pour elle et rien de sérieux.