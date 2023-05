Nigéria: Seun Kuti arrêté et détenu pour avoir giflé un policier

- Publicité-

Le musicien afrobeat Seun Kuti a été arrêté et est actuellement détenu au State Criminal Investigation Department, plus connu sous le nom de Panti, dans l’État de Lagos, pour une agression présumée sur un officier de police samedi.

La police a placé le chanteur nigérian d’afrobeat, Seun Kuti, en état d’arrestation pour l’agression d’un officier, samedi. Kuti, 40 ans, fils du légendaire artiste et musicien, s’est rendu lundi matin au commandement de la police de l’État de Lagos, après que l’inspecteur général de la police a ordonné son arrestation dans la nuit de samedi à dimanche.

