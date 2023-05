Nigéria: Seun Kuti activement recherché pour avoir giflé un policier (Vidéo)

- Publicité-

Au Nigéria, l’inspection générale de la police a ordonné l’arrestation immédiate du saxophoniste et chanteur Kuti Seun, après qu’une vidéo virale ait montré qu’il avait giflé un policier.

Kuti Seun, le fils de la légende de la musique afrobeat Fela Kuti, est actuellement recherché par la police nigériane. Samedi, une vidéo devenue virale a fait surface sur les médias sociaux, montrant Kuti en train de gifler un policier en uniforme.

Dans la vidéo, on voit Kuti agressé le policier sur le bord de la route avant de lui asséner une gifle. Ce dimanche 14, l’inspecteur général de la police, Usman Baba, a ordonné l’arrestation du chanteur afrobeat. Le porte-parole de la police, Muyiwa Adejobi, a déclaré samedi que l’incident s’était produit à Lagos.

« L’IGP a également ordonné une enquête rapide et complète sur les causes lointaines et immédiates de l’agression et la poursuite du suspect en conséquence », peut-on lire dans la déclaration. L’IGP Usman Alkali Baba assure aux Nigérians que les actes de mépris et de dédain envers les symboles de l’autorité ne seront pas tolérés et que les auteurs de ces crimes hideux seront certainement traduits en justice.

Full video of the Seun Kuti incident. pic.twitter.com/tUaU7SgKwH — Stephen (Mr SOS) Solademi (@StephenSolademi) May 13, 2023

Alors que la vidéo commence à faire le tour des réseaux sociaux, le chanteur d’afrobeat entre dans sa story Instagram pour partager sa propre version de cette histoire. Oga Kuti, dans son post, allègue que l’officier a »essayé de me tuer, moi et ma famille ».

Il ajoute qu’il a obtenu des preuves de ce qui s’est passé, mais qu’il n’a pas cherché à se faire entendre. Le chanteur a également déclaré que l’officier en question s’était déjà excusé pour ce qui s’était passé et qu’il était d’accord pour ne pas porter plainte. »Qu’on s’occupe de ses affaires et que le pauvre ne perde pas son travail », a dit Kuti.

Le chanteur a également déclaré qu’il était prêt à coopérer avec la police pour l’enquête. »Je me réjouis de l’enquête et je vais donner ma pleine coopération », a-t-il dit sur Instagram. L’action de la chanteuse controversée a suscité une large condamnation de la part des Nigérians à travers le pays, beaucoup d’entre eux qualifiant ce qu’ils voient d’« inacceptable et de contraire à la loi ».