Bénin : l’UAC réforme ses masters et tourne la page des écoles doctorales

L’Université d’Abomey-Calavi a officialisé le transfert définitif des formations de master des écoles doctorales vers les facultés, écoles et instituts. Cette réforme, présentée comme une étape majeure de modernisation académique, prévoit aussi la fin de la distinction formelle entre master recherche et master professionnel à partir de l’année universitaire 2026-2027.

Le premier vice-recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) chargé des affaires académiques, le professeur Tahirou Djara, a présidé vendredi 15 mai 2026 la cérémonie officialisant le transfert définitif des formations de master des écoles doctorales vers les facultés, écoles et instituts de l’université, selon Boulevard des Infos. Cet « atelier d’appropriation du référentiel pour l’élaboration, la relecture et la révision des offres de formation » constitue l’étape opérationnelle de la réforme structurelle des masters engagée sous la précédente équipe rectorale et poursuivie sous le recteur Charlemagne Babatoundé Igué, nommé en novembre 2025. Des notes de service de mai 2026 ont officialisé la suppression de la distinction entre masters recherche et masters professionnels, formalisée par les décrets gouvernementaux ayant reconfiguré l’architecture du deuxième cycle.

À l’occasion de l’atelier, le professeur Djara a déclaré qu’« il s’agit d’une réforme structurante. Une réforme destinée à moderniser notre système académique, à rationaliser nos offres de formation et à construire une université capable de répondre efficacement aux défis de la qualité, de l’employabilité, de l’innovation scientifique et de la compétitivité internationale. Le référentiel d’élaboration des offres de formation constitue, dans ce contexte, un outil stratégique fondamental. Il représente désormais le socle méthodologique qui doit guider l’ensemble des équipes pédagogiques dans la conception, l’évaluation, l’actualisation et la restructuration des parcours de Master. »

L’atelier du 15 mai porte sur l’appropriation d’un référentiel méthodologique qui constitue désormais le document de cadrage commun pour l’ensemble des Unités de Formation et de Recherche (UFR) de l’UAC. Ce référentiel poursuit plusieurs objectifs précisés par le vice-recteur : harmoniser les pratiques pédagogiques entre les différentes UFR ; renforcer la cohérence scientifique et académique des offres de formation ; améliorer la lisibilité et l’attractivité des parcours ; assurer la conformité des programmes aux exigences du système Licence-Master-Doctorat (LMD) en vigueur depuis le décret du 11 juin 2010 ; intégrer davantage les compétences professionnelles, numériques et transversales dans les curricula ; et promouvoir des formations plus innovantes et professionnalisantes.

Djara a également appelé à dépasser ce qu’il a qualifié de « logique de juxtaposition de formations » pour « évoluer vers une véritable architecture cohérente, rationalisée et stratégiquement pensée ».

La structure de la réforme en deux phases

L’atelier du 15 mai intervient à mi-chemin d’un calendrier de réforme en deux temps. Pour l’année académique en cours 2025-2026, les UFR continuent de recruter selon les anciennes modalités de master professionnel, la réforme servant d’année de transition pour revoir et harmoniser les offres. À compter de l’année 2026-2027, les mentions « professionnel » et « recherche » disparaîtront des intitulés officiels : un master unique intégrant les deux dimensions remplacera la dualité actuelle, tout en maintenant les deux orientations dans les contenus pédagogiques.

La suppression de la distinction formelle entre les deux types de master a des implications directes sur la voie d’accès au doctorat. Jusqu’ici, seuls les titulaires d’un master recherche pouvaient s’inscrire directement en école doctorale. Le nouveau cadre prévoit que les titulaires de tout master pourront déposer un dossier en école doctorale à compter de 2026-2027, les juristes et comités d’évaluation des écoles doctorales se prononçant alors sur les éventuels cours complémentaires requis avant l’inscription en thèse.

Ce transfert des formations de master vers les UFR entraîne mécaniquement une réduction du périmètre et des ressources des dix écoles doctorales de l’UAC. La commission rectorale en charge de la réforme, dont le rapporteur est le professeur Sylvain Kpenavoun Chogou, avait indiqué dès juin 2025 que les écoles doctorales compenseraient cette évolution en développant des formations qualifiantes en partenariat avec le tissu économique. Cette orientation s’inscrit dans un rapprochement plus large entre l’UAC et le monde des entreprises : en février 2026, le recteur Igué avait signé un accord de partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) visant à mieux aligner les formations sur les besoins du marché du travail.

L’UAC, fondée en 1970 et implantée dans la commune d’Abomey-Calavi à une quinzaine de kilomètres au nord de Cotonou, est la principale université publique du Bénin. Elle regroupe cinq facultés classiques, dix-huit établissements à vocation professionnelle et dix écoles doctorales, pour un effectif de plusieurs dizaines de milliers d’étudiants. Le bilan de l’atelier du 15 mai et les conclusions du référentiel adopté n’avaient pas encore été publiés officiellement par l’UAC à la date de la présente dépêche.