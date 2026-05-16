Criminalité financière : plus d’un milliard FCFA en billets noirs saisis au Sénégal

Les douanes sénégalaises ont saisi à Goudomp, dans le sud du pays, une importante cargaison de billets noirs estimée à 1,089 milliard de francs CFA. Deux ressortissants étrangers ont été interpellés dans cette opération visant un réseau présumé d’escroquerie transfrontalière, fondé sur le procédé frauduleux du « lavage de billets ».

Les agents du poste des Douanes de Nianaw, relevant de la subdivision des Douanes de Kolda, ont intercepté jeudi 14 mai 2026, dans la localité de Kittim, dans le département de Goudomp, une cargaison de billets dits « noirs » composée de 1 900 billets en coupures de 100 dollars américains et de 3 000 billets en coupures de 500 euros, selon un communiqué de la Direction générale des Douanes du Sénégal. La contrevaleur totale est estimée à environ 1,089 milliard de francs CFA (environ 1,66 million d’euros au taux de mai 2026). Deux individus de nationalité étrangère — leurs nationalités précises n’étant pas mentionnées dans le communiqué — ont été interpellés sur place. Une enquête a été ouverte pour identifier les ramifications présumées d’un réseau transfrontalier.

L’opération a été déclenchée sur la base d’un renseignement signalant un réseau actif dans plusieurs zones frontalières. Les agents ont combiné techniques de filature et d’observation avant de procéder à l’interpellation à Kittim. Le département de Goudomp est situé dans la région de Sédhiou, dans le sud du Sénégal, à la frontière avec la Guinée-Bissau et la Guinée, à environ 450 kilomètres au sud-est de Dakar.

Les « billets noirs » ne constituent pas de la fausse monnaie au sens technique du terme — il ne s’agit pas de billets imprimés frauduleusement. L’arnaque repose sur un procédé d’escroquerie documenté à l’échelle internationale, dit « black money scam » ou « arnaque au lavage de billets ». Les fraudeurs se présentent à une victime en affirmant détenir une grande quantité de billets de banque légitimes (en dollars ou en euros) ayant été enduits d’une substance noire ou d’un revêtement au carbone pour les dissimuler lors d’un transport illégal. Pour convaincre la victime, ils réalisent une démonstration avec un ou deux vrais billets préalablement enduits puis nettoyés devant elle, créant l’illusion d’un procédé fonctionnel. La victime est ensuite invitée à financer l’achat du « produit décolorant miraculeux » en échange d’une part des billets « lavés ». Une fois la somme versée, les fraudeurs disparaissent, laissant la victime en possession de simples rectangles de carton découpé, selon la description fournie par les Douanes sénégalaises dans un précédent communiqué de mars 2026.

Dans cette configuration, les personnes arrêtées à Kittim sont présumées être les opérateurs de la chaîne, chargés de convaincre des victimes locales ou transfrontalières plutôt que de fabriquer une fausse monnaie destinée à la circulation.

Une série d’opérations similaires au Sénégal depuis 2025

La saisie du 14 mai s’inscrit dans une série d’opérations des douanes sénégalaises contre ces réseaux. En mars 2025, une opération déclenchée sur renseignement dans la zone périurbaine de Dakar avait conduit à la saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 2,284 milliards de francs CFA et à l’arrestation de quatre suspects dans les subdivisions de Dakar-extérieur et de Louga, selon l’Agence de Presse Africaine. En mars 2026, la subdivision des douanes de Kaolack avait intercepté à Mbour, après un changement de lieu de dernière minute par les suspects, 1 500 coupures de 500 euros, et arrêté un troisième suspect au quartier Almadies II à Rufisque, pour une contrevaleur de 730 millions de francs CFA, selon Seneweb.

La récurrence de ces saisies sur différents axes — Dakar, Kaolack, désormais Kolda-Goudomp — indique une dispersion géographique des réseaux opérant depuis des zones frontalières vers les marchés urbains de la sous-région. Les douanes sénégalaises situent ces activités dans le cadre de la criminalité économique et financière transnationale en Afrique de l’Ouest, sans préciser les pays d’origine des réseaux dans leurs communiqués.

La nationalité des deux suspects interpellés à Kittim, les suites de leur garde à vue et leur éventuelle mise en examen n’avaient pas été précisées par les autorités à la date de publication du présent article.