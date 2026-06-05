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Ordre des médecins du Bénin : la liste « Réussir Ensemble » dévoile sa vision

À quelques jours du scrutin prévu le 7 juin 2026 pour le renouvellement des instances dirigeantes de l’Ordre national des médecins du Bénin, Dr Gilbert Fassinou, candidat à la présidence, accompagné de Dr Lise-Hélène Adjahi, candidate au poste de vice-présidente, et de Dr Natacha Nouwakpo, candidate au poste de secrétaire générale, exposent, dans une interview exclusive, la vision portée par la liste « Réussir Ensemble ».

Emile NOUKPO
Publié le à · Mis à jour le
Société
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Ordre des médecins du Bénin : la liste « Réussir Ensemble » dévoile sa vision
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Proximité avec les médecins, renforcement de l’influence institutionnelle de l’Ordre, accompagnement des jeunes confrères, leadership médical, protection professionnelle, qualité des soins et lutte contre la désinformation figurent parmi les principaux axes d’un projet qui ambitionne de faire de l’Ordre une institution plus proche, plus influente et plus utile au service des médecins, des patients et du système de santé béninois. Interview !

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