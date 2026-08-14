Bénin: le règlement intérieur du Sénat introduit un mécanisme de déchéance ciblant les députés accusés de dérives

​Adopté le 30 juillet dernier, le nouveau règlement intérieur du Sénat du Bénin instaure un dispositif disciplinaire inédit renforçant le pouvoir de contrôle de la chambre haute sur l’Assemblée nationale.

Publié le 14 août 2026 à 10:50 · Mis à jour le 14 août 2026

​En vertu des articles 49 et 50 de ce texte, le Sénat dispose désormais de la prérogative d’engager une procédure pouvant conduire à la destitution d’un député.

Ce mécanisme peut être déclenché si un membre de l’Assemblée nationale est auteur d’actes ou de déclarations jugés de nature à porter atteinte à l’unité nationale, à la démocratie ou à la sécurité publique.

​Échelle des sanctions et portée institutionnelle

​Engagée après une notification officielle transmise entre les présidents des deux chambres parlementaires, la procédure prévoit un éventail de mesures disciplinaires :

​Interdiction temporaire ou définitive d’accès aux travaux parlementaires.

​Retrait des droits politiques, entraînant de plein droit la déchéance de la qualité de député.

​Ce dispositif octroie ainsi au Sénat un levier d’autorité sans précédent au sein du paysage institutionnel béninois.

Les deux articles qui visent la déchéance de député

​Article 49 : Avis de mise en cause d’un député en matière de…

​Lorsqu’un député à l’Assemblée nationale est mis en cause po[ur des actes susceptibles] de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix et à la stabilité politique du pays et qu’une procédure est ouverte, le Président du Sénat en donne avis au Président de l’Assemblée qui l’annonce à la toute prochaine séance plénière de celle-ci …

​Article 50 : Application des décisions de sanction du Sénat

​Lorsqu’une décision de suspension ou de retrait des droits politiques est prise à l’encontre d’un député à l’Assemblée nationale, le Président du Sénat la notifie au Président de l’Assemblée nationale et au député concerné.

​Lorsque la décision porte suspension des droits politiques d[e l’élu, celui-ci est interdit] d’accès aux travaux de l’Assemblée nationale à compter de la [notification jusqu’à la] fin de la période de suspension fixée par la décision du Sénat.

​Lorsque la décision du Sénat porte retrait des droits politique[s, elle entraîne la] déchéance de la qualité de député à l’Assemblée nationale.