Bénin: le CNIN interpelle deux tiktokeuses et leurs complices pour exhibition sexuelle et propos obscènes en direct

​Le Centre National d’Investigations Numériques (CNIN) a frappé un coup de filet dans l’univers des réseaux sociaux en interpellant deux tiktokeuses ainsi que plusieurs de leurs complices.

Les personnes interpellées sont poursuivies pour s’être adonnées à des actes d’exhibition sexuelle en direct, notamment en se dénudant face caméra, et pour avoir tenu des propos obscènes et vulgaires lors de sessions vidéo destinées à cumuler des vues.

​Les investigations et l’exploitation des téléphones portables saisis lors des arrestations ont également permis de découvrir des preuves d’autres infractions en lien avec la cybercriminalité. L’opération vise aussi bien les actrices principales que leurs complices ayant encouragé ou participé à ces sessions en ligne.

​À la suite de cette intervention, le CNIN a réitéré sa ferme mise en garde contre la débauche numérique, rappelant que TikTok et les espaces virtuels ne constituent pas des zones de non-droit.

L’institution réaffirme son engagement à appliquer une politique de tolérance zéro face à l’immoralité en ligne, soulignant que la préservation de l’ordre et de la salubrité publics s’étend désormais aux espaces numériques.