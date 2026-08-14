Cameroun : l’homme qui a voulu faire lire de faux décrets à la CRTV incarcéré à Yaoundé

Un Camerounais est détenu depuis le 11 août 2026 à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, après avoir présenté à la radio nationale un faux décret annonçant la nomination d’un vice-président de la République. Johann Adriel Sitchom Kuate est poursuivi pour tentative d’atteinte à la sûreté de l’État avec complicité de puissances étrangères.

Les faits remontent au 12 juin, au siège de la Cameroon Radio Television (CRTV), dans le quartier de Nlongkak à Yaoundé. Johann Adriel Sitchom Kuate s’y était présenté avec plusieurs documents qu’il disait importants, dont un décret attribué au président Paul Biya.

Le texte, qui portait en apparence les caractéristiques d’un document officiel, devait être lu à l’antenne selon la procédure habituellement appliquée aux décrets présidentiels. Les journalistes de la CRTV ont toutefois suspecté une manœuvre et alerté leurs responsables, ainsi que les autorités camerounaises.

Le document a ensuite été formellement identifié comme un faux. Un élément a notamment retenu l’attention des enquêteurs : le nom de la personne présentée comme vice-président était celui de Johann Adriel Sitchom Kuate lui-même.

Une enquête ouverte pour atteinte à la sûreté de l’État

L’affaire s’est déroulée alors que Paul Biya se trouvait à Genève, où il était arrivé le 7 juin. La tentative de diffusion du faux décret a immédiatement suscité des interrogations sur les intentions de son auteur et sur l’existence éventuelle de complices.

Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer s’il s’agissait d’une initiative individuelle ou d’une opération plus organisée. À l’issue de cette procédure, Johann Adriel Sitchom Kuate a été placé en détention provisoire et inculpé pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’État avec complicité de puissances étrangères ».