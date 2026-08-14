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Bénin: confirmation de disponibilité obligatoire pour les AME en vue de la rentrée scolaire 2026-2027

​Par un communiqué radio-télé diffusé conjoint en date du 13 août 2026, les ministères chargés de l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement supérieur et des Petites et Moyennes Entreprises invitent l’ensemble des aspirants au métier d’enseignant (AME) déployés et ayant servi jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 à effectuer leur confirmation de disponibilité.

Edouard Djogbénou
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Bénin: confirmation de disponibilité obligatoire pour les AME en vue de la rentrée scolaire 2026-2027
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Cette démarche vise à préparer leur prise en compte pour l’année scolaire 2026-2027 et à organiser le redéploiement sur les postes vacants.

Procédure à suivre sur la plateforme EducMaster

​Les enseignants concernés doivent se connecter sur la plateforme [https://secondaire.educmaster.bj](https://secondaire.educmaster.bj) via un navigateur web en utilisant leurs identifiants habituels (ou se rapprocher de leur chef d’établissement en cas de besoin).

​L’opération s’effectue dans l’espace personnel suivant la trajectoire : Menu > Personnels > Confirmer sa disponibilité pour la rentrée prochaine.

​La période de confirmation s’ouvre le vendredi 14 août 2026 et prendra fin le jeudi 20 août 2026 à minuit. Passé ce délai, tout aspirant n’ayant pas validé sa présence sera considéré comme démissionnaire et traité conformément aux dispositions administratives en vigueur.

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