Bénin: interpellation de l’activiste Thibaut Ogou, présentation imminente devant le procureur
L’activiste politique béninois Thibaut Ogou fait une nouvelle fois l’objet d’une procédure judiciaire après avoir été interpellé par les forces de l’ordre.
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Société
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Selon les informations de Madame Actu, l’acteur de la société civile doit être présenté devant le procureur de la République dans le cadre de cette affaire.
Pour le moment, les motifs exacts ainsi que la nature des faits qui lui sont reprochés restent à préciser par les autorités judiciaires. Son défèrement devant le parquet devrait permettre de déterminer les suites données à cette nouvelle arrestation.
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