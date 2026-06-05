Femme soumise au supplice du feu à Èkpè: le dossier renvoyé au 19 juin

L’affaire de la femme victime de graves sévices à Ekpè continue de suivre son cours devant la justice saisie de ce dossier particulièrement sensible. L’audience de ce vendredi n’a pas permis de vider le dossier. La juridiction compétente a décidé de renvoyer l’examen de la procédure au 19 juin 2026.

Les faits, qui remontent à plusieurs semaines, portent sur des actes de violence d’une extrême gravité infligés à une dame, accusée par ses bourreaux de vol de téléphone portable. Selon les éléments rapportés lors des premières audiences, la victime aurait été ligotée puis soumise à des sévices, notamment l’exposition au feu, dans des conditions ayant gravement mis sa vie en danger.

Les images de la scène, largement relayées sur les réseaux sociaux, avaient provoqué une vive indignation au sein de l’opinion publique.

Dans cette affaire, plusieurs personnes sont poursuivies pour leur implication présumée dans ces actes de torture.

Les prévenus, présentés comme des acteurs directs ou des complices, ont été interpellés puis placés à la disposition de la justice. À ce stade de la procédure, la Cour n’a pas encore statué sur le fond, les débats se concentrant essentiellement sur la clarification des faits, l’audition des parties et l’examen des responsabilités individuelles.

La prochaine audience, fixée au 19 juin 2026, devrait permettre à la juridiction d’entrer plus en profondeur dans l’analyse des faits reprochés et de faire la lumière sur cette affaire qui continue de choquer par sa brutalité.