Zou : la prise de fonction du préfet Laurent Zomaï reportée à la dernière minute

Alors que sa prise de fonction était prévue ce vendredi 5 juin conformément au calendrier établi par le gouvernement, le nouveau préfet du Zou, Laurent Zomaï, n’a finalement pas été installé. La cérémonie de passation de charges a été reportée à une date ultérieure, sans qu’aucune explication officielle ne soit donnée.

La cérémonie de passation de charges entre le préfet sortant du Zou, Daniel Valère Sètonnougbo, et son successeur, Laurent Zomaï, n’a finalement pas eu lieu ce vendredi 5 juin à Abomey.

Pourtant, plusieurs maires, directeurs départementaux, cadres de l’administration et de nombreux citoyens avaient effectué le déplacement à la préfecture pour assister à l’installation officielle du nouveau représentant de l’État dans le département.

Mais à la surprise générale, le secrétaire général de la préfecture d’Abomey, Julien Ouankpo, a annoncé le report de la cérémonie. « La cérémonie de passation de charges est reportée à une date ultérieure », a-t-il déclaré selon La Nation, sans fournir davantage de détails sur les raisons de cette décision.

Selon les constatations sur place, ni le préfet sortant Daniel Valère Sètonnougbo ni le préfet entrant Laurent Zomaï n’étaient présents à la préfecture au moment de l’annonce.

Ce report intervient alors que le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale avait déjà fixé le calendrier des prises de service des nouveaux préfets nommés en Conseil des ministres le mercredi 3 juin 2026. Dans un message radio signé du ministre Janvier Yahouédéou, il était prévu que les passations de charges se déroulent en deux vagues.

La première phase, programmée pour le vendredi 5 juin, concerne les préfectures de l’Atlantique, du Couffo, du Littoral, du Zou et du Plateau. La seconde est prévue pour le lundi 8 juin dans les départements du Borgou, de l’Atacora et de la Donga.

À ce stade, aucune nouvelle date n’a été communiquée pour la tenue de la cérémonie d’installation de Laurent Zomaï dans le département du Zou.