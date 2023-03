Niger: 03 réseaux de malfrats démantelés

La Direction de la Police Judiciaire du Niger, a présenté mercredi, à la presse et aux autorités judiciaires, trois (3) réseaux de malfrats démantelés dans la ville de Niamey.

La lutte contre la criminalité ambiante se poursuit au Niger, notamment à Niamey, la capitale du pays. Mercredi, la police a présenté trois réseaux démantelés. Le premier réseau est composé de deux (2) individus spécialisés dans le vol en réunion, à mains armées au niveau des agences de transfert d’argent à travers la Ville de Niamey.

Comme le réseau précédent démantelé et présenté à la presse le 16 janvier 2023, ils opèrent aussi à deux (2), au guidon d’une moto neuve. Leur mode opératoire consiste, d’abord à repérer leur cible et à s’assurer que le lieu n’est pas suffisamment sécurisé. Ensuite, ils attendent habituellement l’heure de la prière où la caissière est souvent seule à l’intérieur pour faire irruption dans la salle, la menaçant de mort avant de dévaliser l’agence et prendre la fuite.

Cette bande a commis trois (3) cambriolages à mains armées dans trois agences de transfert d’argent de la place. La perquisition au domicile du chef de la bande qui est un agent de sécurité d’une société privée de gardiennage a permis de retrouver : la moto avec laquelle ils opèrent, une paire de rangers et l’arme factice qu’ils utilisent.

Le deuxième réseau est composé de cinq (5) individus, dont deux jeunes filles. Ils opèrent la nuit, sur la voie publique et généralement sous les échangeurs. Le mode opératoire de cette bande consiste à utiliser une des jeunes filles comme « appât » sur le bas-côté de la route pour simuler un auto-stop.

Lorsqu’un automobiliste s’arrête à son niveau, le temps d’échanger avec elle, ses complices font irruption avec une arme blanche (couteau), pour s’introduire en même temps que la fille dans le véhicule. Sous la menace du couteau, ils dépouillent la victime de tous ses biens avant de prendre la fuite.

Ils ont à leur actif, plusieurs agressions similaires, mais leur dernière tentative a mal tourné. En effet, la victime a fait usage d’une arme à feu en sa possession, blessant grièvement le chef de la bande et la jeune fille qui a malheureusement succombé à ses blessures. Les trois autres malfrats ont été interpellés.

Vol en réunion, à l’arracher, à mains armées…

Quant au troisième réseau, il s’agit d’un groupe composé de deux (2) individus qui sont spécialisés dans le vol en réunion, à l’arracher, à mains armées (arme blanche) avec usage d’une moto.

Pour ces derniers, le mode opératoire consiste à circuler à deux et surtout dans les quartiers périphériques, à la recherche de leurs victimes généralement des femmes isolées.

Une fois la victime repérée, ils s’approchent d’elle, menaçant de la poignarder si elle ne leur remet pas son sac à main, son téléphone portable et au cas échéant sa moto. Ils prennent immédiatement la fuite après leur forfait.

Cette bande a commis plusieurs agressions pour lesquelles deux victimes ont été déjà identifiées.