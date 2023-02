Mondial des clubs: le Real Madrid domine Al Hilal (5-3) et s’adjuge le titre

Le Real Madrid a remporté la Coupe du monde des clubs champions après sa victoire face à Al Hilal (5-3) ce samedi au Maroc, en finale. Un succès laborieux des Madrilènes qui s’offrent leur 5è sacre dans ce tournoi.

Et le vainqueur de la Coupe du monde des clubs champions de l’édition 2022-2023 est le Real Madrid. Les Madrilènes se sont adjugés le titre après leur victoire de ce samedi soir face à Al Ahly au Maroc. Opposés en effet aux champions d’Arabie Saoudite dans un match comptant pour la finale, les Merengues se sont imposés sur le score de 5-3.

Une victoire laborieuse des hommes de Carlo Ancelotti qui ont misé sur leur expérience pour venir à bout de cette équipe saoudienne, pas du tout déméritant. Les pensionnaires de la Saudi Pro League ont d’ailleurs fait douter le champion d’Europe en titre quand le malien Moussa Marega réduisit le score pour son équipe, laissant le Real à 2-1 à la pause.

Mais au retour des vestiaires, Karim Benzema qui signe son retour dans le groupe après avoir manqué la demi-finale, Vinicius Junior, auteur de l’ouverture du score et Fédé Valverde permirent à la Casa Blanca de s’offrir la victoire. Les buts de Luciano Vietto, à la 63è et à la 73è minute avaient semblé à chaque fois relancer la partie mais ce Real Madrid était trop fort, en tout cas pour l’équipe saoudienne.

L’équipe madrilène remporte donc cette Coupe du monde des clubs et assoie un peu plus sa domination dans cette compétition. L’ogre espagnol est désormais seul en tête dans le palmarès de ce tournoi (dans sa version actuelle) avec 5 titres glanés contre trois pour son concurrent direct, le Barça (3). Plus impressionnant encore, le club espagnol a décroché ce soir le 100e trophée de son histoire, toutes compétitions confondues.