Mondial des clubs: Flamengo écrase Al Ahly et monte sur le podium

Le club brésilien de Flamengo a arraché la troisième place sur le podium au Mondial des clubs après sa victoire écrasante de ce samedi face aux Egyptiens d’Al Ahly (4-2), ce samedi.

Et c’est Flamengo qui accompagnera le Real Madrid et Al Hilal sur le podium de la Coupe du monde des clubs champions qui se déroule au Maroc. En attendant de connaitre le vainqueur du tournoi, qui sera désigné à l’issue du choc entre Madrilènes et Saoudiens ce soir (20h GMT+1), les Brésiliens se sont de leur côté adjugé la troisième place au tableau.

Les Auriverdes ont en effet remporté le match de classement après leur victoire face à Al Ahly ce samedi soir. Face aux Égyptiens dans un match disputé au Grand stade de Tanger, l’équipe de Flamengo s’est imposée sur le score de 4-2.

Pourtant menés au score à l’heure de jeu, les Brésiliens ont renversé la partie grâce à Gabriel Barbosa et Pedro qui se sont offert chacun un doublé. Le premier a ouvert le score sur penalty en début de match (11è). Mais après la demi-heure, les Égyptiens vont recoller à la marque avant de reprendre l’avantage sur un exploit de Ahmed Abdel Kader qui signe un doublé dans cette rencontre (37è, 80è).

A un quart d’heure de la fin, l’équipe cairote sans doute handicapée par l’expulsion de Khaled Abdelfattah (qui a pris un rouge direct pour faute dangereuse), va laisser de gros boulevards dans lesquels s’engouffreront les Brésiliens pour reprendre l’avantage au score. Pedro a d’abord égalisé pour Flamengo (77è) avant de passer le relais à Barbosa qui marque son deuxième penalty dans cette partie.

Dans les arrêts de jeu, Pedro va inscrire un nouveau but pour sceller la victoire des Brésiliens. Après son faux pas contre Al Hilal en demi-finale (2-3), Flamengo se rattrape donc et s’adjuge la petite finale.