Mohamed Salah : « C’est difficile de se concentrer »

Dans un entretien accordé à ESPN, Mohamed Salah est revenu sur les multiples rumeurs qui l’ont annoncé partant de Liverpool cet été. L’attaquant égyptien a avoué que tout cela a troublé sa concentration.

Véritable homme fort de Liverpool depuis des années, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé avec les Reds alors que son contrat se termine en juin 2023. Malgré des discussions avancées avec sa direction, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties. Et il n’en fallait pas moins pour que les rumeurs sur un possible départ du Pharaon, cet été, sortent dans la presse. Le buteur des Reds a même été lié au FC Barcelone récemment. Dans un entretien accordé à ESPN, Salah est revenu sur toutes ses rumeurs et leur implication sur sa concentration.

« C’est difficile de se concentrer. Je sais comment rester concentré. Mais c’est difficile. Il y a trop de distractions, trop de gens qui parlent de tout. L’équipe était bien pendant que j’étais à la CAN, mais ils m’ont demandé : « Combien de temps vas-tu rester là-bas ? Quand est-ce que tu reviens ? Je dois tourner la clé du côté de Liverpool, me concentrer sur l’équipe pour gagner les trophées pour lesquels nous nous battons cette saison. Mentalement, je dois être focalisé, concentré. Je sais ce que je veux, et à quel point je suis professionnel. Le plus important est de se concentrer sur l’équipe. Les dirigeants sont heureux, les coéquipiers aussi. Tout le monde est heureux, je suis heureux« , a indiqué le Pharaon.

Mohamed Salah aura effectivement besoin de toute sa concentration pour terminer sa saison avec Liverpool. Les Reds sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions et sont toujours en course pour un nouveau titre de champion d’Angleterre.

