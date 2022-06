Mercato : Marcelo a reçu trois offres

Selon les informations de Marca, l’ancien capitaine du Real Madrid Marcelo a reçu trois offres pour poursuivre sa carrière. L’une d’entre elles viendrait du Qatar.

Après 16 ans passés au Real Madrid, Marcelo a fait ses adieux au club espagnol à la fin de la saison. Celui qui a soulevé la 14è Ligue des Champions de la Casa Blanca, va quitter le club espagnol avec le statut de légende absolue puisqu’il en est le joueur le plus titré de toute l’histoire. Avec son départ acté, le Brésilien qui ne veut pas prendre sa retraite, pense déjà à la suite de sa carrière.

Dans ce sens, Marca informe que le latéral de 34 ans a déjà reçu trois offres pour la saison prochaine : une du Qatar, une des Émirats et une de Turquie. Le média espagnol précise que, même si Marcelo n ‘a pas encore fait son choix, c’est l’offre venant de la Turquie qui semble être la plus attractive pour le Brésilien. Et cela s’explique par la qualité du football pratiqué dans le championnat turc, mais aussi par la présence traditionnelle des Brésiliens là-bas et par la possibilité de jouer dans des compétitions européennes.

Toutefois, Marca souligne que Marcelo ne s’attarde pas pour le moment sur le choix de son futur club. Il se concentre surtout sur l’hommage qu’il recevra le 13 juin prochain dans le Santiago Bernabeu. Le défenseur latéral gauche ne veut pas que quoi que ce soit détourne son attention de ce rendez-vous.