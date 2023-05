Mercato: Guardiola espère un retour de Messi au Barça

-Publicité-

Dans une interview accordée à ESPN, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a déclaré qu’il veut revoir Lionel Messi sous le maillot du FC Barcelone.

L’aventure de Lionel Messi au PSG devrait prendre fin cet été. Le joueur est de moins en moins indiscutable et un départ semble inévitable. Selon plusieurs observateurs et acteurs du football, la Pulga doit retourner dans son club formateur le FC Barcelone. D’aucuns estiment que son histoire avec le club catalan ne s’est pas finie de la meilleure des manières et qu’il doit y retourner pour boucler la boucle. Un avis partagé par Pep Guardiola lors d’un entretien accordé à ESPN.

«Tout ce que Barcelone a gagné aurait été impossible sans Messi. Je ne parle pas de chiffres, je parle d’impact, d’esthétique, d’efficacité… de tout. (…) J’espère que nous pourrons dire au revoir à Messi au Barça comme il le mérite, c’est le meilleur de tous les temps. (…) Son départ a été très rapide, en raison d’une situation économique difficile, pour mille raisons que je ne peux pas évoquer, que ceux qui sont là savent et que je ne sais pas. J’espère seulement qu’un jour, il pourra revenir. Je sais que Joan (Laporta) va essayer de le faire, ainsi que Leo, et que lui et sa famille vont recevoir l’amour, l’affection et la gratitude que tout le peuple de Barcelone va lui donner pour tout ce qu’il a donné à ce club», a déclaré l’entraîneur de Manchester City au sujet de celui qu’il a coaché au Barça.

Un retour de Lionel Messi au FC Barcelone semble toutefois compromis. Ce mardi, l’AFP, contacté par une source saoudienne, a annoncé que la Pulga jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine. Il aurait accepté une grosse offre venant d’Al Hilal. Une information démentie dans la foulée par le clan Messi, mais qui semble toujours d’actualité.

