Mercato: après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite s’attaque à Lionel Messi

Selon les informations relayées par le journal espagnol Mundo Deportivo, le club saoudien Al-Hilal veut tenter de recruter Lionel Messi à la fin de saison. Le club serait même prêt à proposer un contrat plus colossal que celui de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr.

L’Arabie saoudite n’est visiblement pas encore satisfaite de ses gros coups réalisés dans le monde du football. Après la signature de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr en 2022, qui continue de faire grand bruit, un autre club du pays veut également s’offrir sa tête de gondole et pas des moindres. En effet, Al Hilal, rival d’Al-Nassr, envisage de contacter Lionel Messi en vue d’une arrivée à la fin de saison, selon les informations rapportées par Mundo Deportivo.

Et pour attirer la Pulga, Al-Hilal serait prêt à faire une offre gigantesque, qui serait encore supérieur au contrat actuel de Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr. Toujours selon la même source, le club envisagerait ainsi une proposition estimée à près de 300 millions d’euros par an. Une possible offre qui donne le tournis, mais sera-t-elle suffisante pour convaincre Lionel Messi de quitter l’Europe pour terminer, probablement, sa carrière en Arabie Saoudite?

Messi proche d’une prolongation au PSG

Les chances de voir Lionel Messi rejoindre Al-Hilal semblent très faibles tout de même. Et pour cause, libre en juin prochain, La Pulga paraît bien parti pour prolonger son contrat avec le PSG. Selon les récentes informations de RMC Sport, les discussions entre le joueur de 35 ans et Paris ont avancé dans le bon sens. Une tendance confirmée par l’entraîneur parisien Christophe Galtier en conférence de presse.

“Je sais qu’il y a des discussions et que la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d’une prolongation. Vous dire où ça en est, je ne le sais pas. Leo me semble heureux à Paris. Mais après, ce sera à voir la position de Leo par rapport au projet du club. Je crois qu’il y a une réelle envie du club de prolonger Leo” , expliquait le coach parisien. Toutefois, une offre de 300 millions d’euros par an pourrait bien faire réfléchir Lionel Messi sur son avenir.