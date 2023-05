Mercato: Achraf Hakimi veut quitter le PSG, Manchester United et le Barça en embuscade

-Publicité-

En difficulté en cette fin de saison, entre blessure, suspension et problème extra-sportif, Achraf Hakimi se sentirait étouffer par l’ambiance qui règne chez les Parisiens et songerait même à quitter le PSG, selon les informations du Mundo Deportivo.

Alors que le PSG devrait vraisemblablement voir partir Lionel Messi et Neymar, annoncés sur le départ, le club parisien pourrait également perdre Achraf Hakimi. Le latéral droit marocain, transféré dans la capitale à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan, moyennant pas moins de 68 millions d’euros, ne serait pas épanoui chez les Rouge & Bleu. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Lion de l’Atlas songerait à quitter la barque, étouffé par l’ambiance régnante associée à ses problèmes extra-sportifs.

« Le joueur marocain, également de nationalité espagnole, ne se sent pas à l’aise au sein du club parisien. Plusieurs facteurs pousseraient l’ancien joueur du Real Madrid à chercher une porte de sortie », écrit le média ibérique. Mundo Deportivo met en évidence le malaise d’Achraf Hakimi au PSG en mentionnant ses deux expulsions en Ligue 1 lors de ses deux derniers matchs avec le club. Selon le média espagnol, Achraf Hakimi souhaiterait changer d’environnement pour repartir du bon pied.

Cependant, un éventuel départ du demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 serait compliqué en raison de son contrat qui court jusqu’en 2026 et de son salaire mensuel brut estimé à 1,083 million d’euros, souligne Mundo Deportivo. Il convient de souligner que la direction du PSG n’a jamais envisagé de se séparer d’Achraf Hakimi. Le joueur marocain ne figure pas sur la liste des départs.

Le Barça et Manchester United en embuscade

La situation d’Achraf Hakimi est très suivie par les cadors européens dont le Barça et Manchester United qui gardent un œil sur le joueur chérifien. Mais la destination catalane est peu envisageable pour le Marocain en raison de la rivalité entre les Blaugranas et les Madrilènes où Hakimi a fait sa formation et surtout du salaire du joueur, trop élevé pour les Culés. La piste mancunienne reste donc la seule crédible pour Hakimi, au moins jusqu’ici.

Les Red Devils avaient déjà jeté leur dévolu sur Achraf Hakimi, mais ils n’ont pas pu le recruter. Avec l’évolution de la situation de l’ancien de l’Inter Milan, le dossier sera relancé du côté de Manchester United qui veut un latéral droit de sa trempe.

