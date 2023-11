Menstrues : 05 erreurs graves à éviter pendant cette période

- Publicité-

Les règles ne sont déjà pas une partie de plaisir mais selon les gynécologues, il existe certaines choses capables de faire empirer la situation. Voici cinq situations qu’il vaut mieux éviter lorsque vous êtes en plein dans votre cycle menstruel.

Fatigue, irritabilité, crampes, ballonnements… Chez beaucoup de femmes, les menstruations entraînent des désagréments plus ou moins supportables. Vous possédez sans doute vos propres astuces pour les apaiser au quotidien. Mais saviez-vous que certaines habitudes peuvent empirer la situation ? Pour mieux vivre votre cycle menstruel, découvrez cinq choses à ne pas faire pendant les règles !

Trop se laver

Même si le sang des règles ne sent pas la rose, ne cédez pas à la tentation de vaporiser du déodorant dans votre culotte. Les produits qui contiennent du parfum, qu’il s’agisse de savon, gel douche ou lingettes intimes spéciales femmes, risquent d’irriter votre vagin et de déséquilibrer le pH ainsi que la flore vaginale. Optez plutôt pour de l’eau chaude et des produits à base d’ingrédients naturels non parfumés.

Porter des vêtements trop moulants

Cette première recommandation reste simple, mais nous avons parfois tendance à l’oublier. Il faut éviter de porter des vêtements trop moulants durant les règles. Bannissez les jeans slim et les pantalons taille haute qui pourraient vous comprimer le ventre !

Si vous souffrez de ballonnements et autres gonflements pendant vos menstruations, vous vous sentirez mieux dans votre corps. Vous écartez également les risques de tacher vos habits préférés avec du sang !

Souffrir trop longtemps

N’attendez pas d’être en position fœtale sur le canapé avant de prendre un antidouleur qui va mettre du temps à agir. Si vous savez que vous souffrez de douleurs avant et/ou pendant les règles, discutez-en en amont avec votre médecin et faites-vous prescrire un traitement adapté, à prendre avant même que les crampes commencent.



Oublier le fer au moment des repas

Pendant les règles, nous perdons une quantité plus ou moins importante de sang selon les flux. Dans ce sang se trouve du fer, un nutriment dont nous avons besoin pour faire circuler l’oxygène dans le corps. Puisque nos réserves diminuent pendant cette période, demandez conseil à votre médecin afin qu’il vous recommande les aliments à consommer ou des suppléments.

Se coucher trop tard

Le manque de sommeil demeure néfaste pour la santé. Lorsque vous avez vos règles, vous êtes inévitablement plus fatiguée. Si vous ne dormez pas suffisamment, votre organisme va accroître sa production de cortisol (hormone du stress). Il en résultera un déséquilibre qui aura un impact négatif sur vos menstruations. Ne réduisez donc pas votre temps de sommeil lors de cette période délicate. Si vous subissez des insomnies durant vos règles, sachez qu’il existe des solutions simples et naturelles pour favoriser un bon endormissement et retrouver un sommeil de qualité.