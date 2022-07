Manchester City : le Barça fixé pour Bernado Silva

Désireux de recruter Bernardo Silva cet été, le FC Barcelone devra se faire une raison. En effet selon le Mirror, les Citizens ont finalement décidé de ne pas vendre le joueur.

Si le FC Barcelone a déjà bouclé la venue de Robert Lewandowski, sa cible prioritaire lors de cette fenêtre de transfert, le club catalan devra renoncer à un joueur qu’il suit depuis un moment. En effet, les Blaugranas ont coché le nom de Bernardo Silva tout en haut de leur liste pour renforcer leur milieu cet été. Mais le joueur ne sera pas autorisé à quitter Manchester City comme l’indique le Mirror.

Le média anglais explique que Pep Guardiola ne veut pas affaiblir son équipe et ne veut pas qu’il parte. Contrairement à ce qui avait été dit, aucun feu vert n’avait été donné à Jorge Mendes pour discuter avec le Barça. Et si on considère que le club mancunien n’a absolument pas besoin d’argent, le FC Barcelone peut faire une croix sur ce dossier.

Toutefois, comme on l’a vu avec le cas Lewandowski, Bernardo Silva peut tenter de forcer son départ vers le club espagnol. Selon les médias britanniques, le prix du meneur portugais est fixé entre 70 et 80 millions d’euros. Une somme quand même conséquente pour la direction catalane, qui a déjà déboursé plus de 100 millions d’euros sur ce mercato.