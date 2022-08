Man United: vers une titularisation de Cristiano Ronaldo contre Brighton?

Alors qu’il était annoncé indisponible pour le premier match de la saison de Manchester United en Premier League ce dimanche, Cristiano Ronaldo devrait finalement être titulaire. La presse anglaise annonce ce vendredi matin que la blessure d’Anthony Martial a changé la donne.

La saison de Manchester United en Premier League débute ce dimanche, avec un duel intéressant contre Brighton à Old Trafford. Un début de saison sous tension, à cause du dossier autour de Cristiano Ronaldo. Le portugais, qui force toujours son départ du club cet été, était d’ailleurs annoncé indisponible par la presse anglaise pour cette rencontre. Mais la récente blessure d’Anthony Martial a tout changé.

En effet, ce mardi matin, le Daily Star a écrit «Siuuuu again soon», «on se revoit plus vite que prévu», s’amuse le quotidien pour annoncer une très probable titularisation de CR7 contre Brighton. Une information reprise également par le Manchester Evening News à sa Une : «c’est l’heure du match pour Ronaldo» ! Le Daily Express joue quant à lui la carte de la prudence en rappelant que «Ronaldo est en sursis.» Quoiqu’il en soit, l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus devrait bel et bien disputer ses premières minutes officielles de la saison dès ce dimanche.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo n’a toujours pas abandonné l’idée de quitter Manchester United cet été. Selon le média espagnol AS, le Napoli et l’Atletico Madrid sont, à l’heure actuelle, les options les plus probables pour le portugais. Toutefois, le board mancunien est déterminé à conserver le quintuple Ballon d’Or et espère que le lancement de la saison jouera en sa faveur. On est encore loin du dénouement de ce dossier.