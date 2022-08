L’ONU condamne l’attaque terroriste contre les Forces Armées Maliennes à Tessit

Dans un communiqué en fin de la semaine dernière, l’Organisation des Nations Unies, a fermement condamné l’attaque terroriste et meurtrière dont a été victimes les Forces Armées Maliennes (FAMa) à Tessit.

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, condamne fermement l’attaque terroriste contre les Forces armées maliennes à Tessit, dans la région d’Ansongo, le 07 août 2022, qui a fait un nombre élevé de victimes et de pertes en vies humaines, indique un communiqué de l’ONU.

Le chef de l’ONU a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes et au peuple malien qui continuent de payer un prix élevé dans la lutte continu contre le terrorisme et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Le Secrétaire général a également réitéré l’engagement continu des Nations unies, notamment à travers la MINUSMA, à soutenir les efforts visant à ramener la paix et la stabilité au Mali.

Au moins une quarantaine de personnes ont été tuées dans les dernières attaques terroristes qui ont pris pour cible la région de Tessit, située dans la zone des trois frontières, constamment en proie aux attaques terroristes les plus effrayantes.