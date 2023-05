Ligue 1: Mbappé, Neymar, le PSG savoure le sacre

-Publicité-

Après son match nul contre Strasbourg ce samedi soir, le PSG a été officiellement sacré champion de France. Un nouveau titre qui fait la joie des joueurs, notamment Kylian Mbappé et Neymar.

Le PSG est champion de France pour la onzième fois de son histoire. Le club de la capitale française a validé son titre après son match nul sur la pelouse de Strasbourg (1-1), lors de la 37e journée de Ligue 1 ce samedi. Si certains considèrent que c’est une maigre consolation au vue de la saison plus que mitigée du club, ce n’est pas le cas des joueurs qui eux n’ont pas caché leur joie après la rencontre.

Forfait pour le reste de la saison, Neymar a tout de même assisté à la rencontre depuis chez lui et il a félicité ses coéquipiers et supporters en story Instagram après l’officialisation du sacre .«Numéro 1 de la France», a-t-il posté avec un emoji d’une coupe, pour signifier l’Hexagoal. L’ancien attaquant du Barcelone a été imité par son coéquipier Kylian Mbappé, qui a également réagit sur les résultats sociaux. « Champion de France ! 11e titre… Mesdames messieurs, le plus grand club de France est le PARIS SAINT-GERMAIN« , peut-on lire dans sa story Instagram.

- Publicité-

De son côté, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a tenu à relevé a quel point ça été dur d’être champions cette saison dans tous les grands championnats européens. Il refuse notamment qu’on minimise ce nouveau titre de champion de son club. «Cet après-midi, j’ai regardé le multiplex en Allemagne. On s’aperçoit que c’est très difficile d’être champion dans n’importe quel championnat. Le champion en titre a souvent été malmené cette saison dans tous les championnats. Ce soir, on l’apprécie à sa juste valeur. C’est un titre, et les titres, il ne faut pas croire que c’est normal de les remporter. Même si on est le Paris Saint-Germain. On a un second qui a dépassé les 80 points», a-t-il déclaré.

Articles similaires