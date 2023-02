« L’homme propose et Dieu dispose », Manzor réagit à sa rupture avec Blue Diamond

Suite à l’annonce de la fin de sa collaboration avec la maison de Production Blue Diamond, l’artiste béninois Manzor Bob a finalement rompu le silence.

Après plus de deux ans de collaboration avec le chanteur Manzor Bob, la maison de production Blue Diamond, a annoncé jeudi 2 février dernier la fin son partenariat avec l’artiste. Alors que la nouvelle continue de susciter des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, le concerné est enfin sorti de son silence pour faire des mises au point.

Dans une publication sur sa page Facebook, Manzor a adressé sa profonde gratitude à l’endroit de son désormais ex label pour les années passées ensemble. « Je tiens d’abord à remercier sincèrement le label Blue Diamond pour toutes ces années passées ensemble. Sans vous cela n’aurait pas été possible. Recevez donc toute ma gratitude et ma reconnaissance pour tout le travail abattu« .

L’interprète du titre Oti Rêwan a par la suite ajouté que sa séparation avec Blue Diamond était le résultat d’une décision commune dans le but de tenter de nouvelles approches. « A mes fans en particulier et à tout le monde en général, sachez que c’est d’un commun accord que nous avons décidé, chacun de suivre notre chemin car est venue l’heure pour nous d’explorer de nouveaux horizons afin d’essayer de nouvelles choses, choses qui permettront d’améliorer le travail que nous faisons depuis des années. « L’homme propose et Dieu dispose dit-on« , a-t-il écrit.

L’artiste béninois n’a pas fini son message sans avoir évoqué ce à quoi doivent s’attendre ses fans pour la suite de sa carrière. « Je vous annonce que de nombreuses surprises sont pour très bientôt, puisque le travail continue et il nous faut maintenir la confiance que vous avez en nous. Seul le travail bien fait pourra justifier et combler le vide que la séparation avec BLUE DIAMOND aura créé.

La vie est ainsi faite et souvent pour aller de l’avant il faut se séparer de notre atout le plus précieux. Nous vous promettons que les récoltes tiendront la promesse des fleurs pour ainsi dire. Nous sommes ensemble et nous le resterons. Merci à tous mes fans et surtout au staff de BLUE DIAMOND. Rendez-vous au sommet« , a-t-il conclu.