Le conseiller technique du ministre des Sports, Jimmy Adjovi-Bocco, s’est aussi prononcé sur le changement du nom de l’équipe nationale de football annoncé par la FBF. Et pour l’ancien international béninois, il y a d’autres priorités plus urgentes et importantes à traiter.

Le surnom « Les Guépards » proposé par la Fédération béninoise de football pour remplacer « Les Ecureuils » donné à l’équipe nationale continue de susciter des réactions au sein de la communauté sportive. Dans une récente interview accordée à l’ORTB, Mathurin de Chacus avait en effet annoncé que l’équipe nationale ne s’appellera plus « Les Ecureuils ».

« Nous avons déjà adressé un courrier à notre tutelle pour lui demander l’autorisation de changer le nom de l’équipe nationale. À partir de ce jour, il n’y aura plus d’Écureuils au Bénin pour ce qui est du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s’appelleront les Guépards » , avait déclaré le président de la FBF, réélu pour un nouveau mandat de quatre ans.

Conseiller technique du ministre des Sports, Jimmy Adjovi-Bocco s’est prononcé sur ce changement de la dénomination de l’équipe nationale de football. Et pour l’ancien défenseur, il y a des priorités plus urgentes et importantes à traiter.

“Je pense que cette annonce du changement de nom de la sélection nationale vient de la Fédération béninoise de football. Nous l’avions tous suivie, mais j’estime que rien ne peut se faire sans l’aval du ministère des Sports et du gouvernement. La dénomination des équipes nationales est un nom générique qui doit aussi être le choix de l’ensemble des fédérations sportives. Il ne faut pas faire de polémique là où il n’y en a pas. Je pense qu’il faut que ce sujet fasse objet de discussion afin que le choix soit national. Il peut être celui de la Fbf mais il faut que cela soit une dénomination consensuelle : un choix unanime des fédérations, du ministère et du gouvernement », a déclaré le directeur général de l’Institut Diambars dans une interview accordée au quotidien du service public, La Nation,

« Les Ecureuils ou un autre nom, ce n’est pas seulement le nom des footballeurs mais celui de tous les sportifs béninois. Je suis de ceux qui pensent que beaucoup de choses sont plus importantes aujourd’hui que le changement de nom de l’équipe nationale. Nous avons du travail au niveau de la direction technique nationale, de la formation des jeunes, du championnat scolaire et autres », a ajouté l’ancien défenseur de RC Lens.