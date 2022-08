« Le Syndicat Des Hommes » de Suspect 95 tranche sur le dossier « Francis Mvemba-Coco Emilia »

Depuis quelques jours, les réseaux sociaux assistent à la résurgence de l’affaire « Francis Mvemba-Coco Emilia », liée au divorce du couple de célébrités africaines. Au milieu des confrontations verbales, par médias interposés, « Le Syndicat Des Hommes », crée par le rappeur ivoirien, Suspect 95, vient de trancher sur ce conflit conjugal.

Suspect 95

C’est l’une des affaires conflictuelles, qui aura marqué l’actualité, tant sous-régionale qu’africaine. L’idylle de Coco Emilia et Francis Mvemba s’est transformée en conflit conjugal, jalonné d’invectives, de part et d’autre. Avec la résurgence de ce dossier, qui continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive, « Le Syndicat Des Hommes », créé par le célèbre artiste ivoirien, Suspect 95, pour soutenir les hommes, a donné de la voix

« Le Syndicat Des Hommes » soutient Francis Mvemba

Selon les recoupements, tout est parti de la polémique, suscitée par la récente sortie de la femme d’affaires ivoirienne, Sabine Dié. Lors de son intervention, la férue de la mode a déclaré avoir épousé son mari par intérêt. Poursuivant, elle a ajouté qu’un pauvre devrait épouser une pauvre, et qu’un riche devrait faire autant avec une riche. Cette déclaration n’a pas été du goût de bon nombre d’internautes, surtout, masculins.

Dès lors, alors que la polémique continue d’enfler, alimentée par les commentaires des utilisateurs des réseaux sociaux, « Le Syndicat Des Hommes » a, probablement, voulu profiter de l’occasion, pour apporter son soutien à Francis Mvemba, l’homme d’affaires congolais, qui vit un mariage conflictuel avec Coco Emilia, l’influenceuse camerounaise et mère de sa fille, Chelsea Mvemba.

À cet effet, à en croire les internautes masculins, Francis Mvemba serait l’exemple parfait à suivre, en cette période, où les femmes font, davantage, montre de matérialisme, en termes de choix de leur relation amoureuse.

Pour rappel, le mardi 9 août 2022, l’émission « Allô caviar » de Coach Hamond Chic recevait Sabine Dié. Placé sous le thème « Mariage : Amour ou Intérêt », ce numéro du télé-crochet de Life Tv a offert l’occasion à dame Dié de donner son avis sur le sujet. « Je ne me suis pas mariée par amour dans un premier temps. J’ai épousé mon homme par intérêt et je l’assume. Mon mari même le sait. L’amour est venu avec le temps. Nous comptabilisons 20 ans de mariage, actuellement. », a-t-elle laissé entendre.