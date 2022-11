Le Qatar éliminé de sa Coupe du monde, le Sénégal se relance

Bousculé en fin de partie, le Sénégal est parvenu à s’imposer face au Qatar (3-1) ce vendredi, en 2è journée du groupe A au Mondial 2022. Un résultat qui relance les Lions de la Téranga au détriment des Qataris qui sont éliminés de leur compétition.

Belle réaction des Sénégalais. Dos au mur après leur désillusion face aux Pays-Bas (0-2) lundi dernier, les Lions de la Téranga relancent leur tournoi. Les poulains du sélectionneur Aliou Cissé se sont en effet imposés face au Qatar ce vendredi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A au Mondial 2022.

Réalistes, les champions d’Afrique en titre ont battu leur adversaire sur le score de 3-1. Une victoire précieuse pour l’équipe sénégalaise qui prend ses trois premiers points dans cette compétition au détriment de la formation qatarie, éliminée de la Coupe du monde après sa deuxième défaite consécutive.

Malgré la différence de niveau (au moins au classement FIFA), le Sénégal a cependant dû attendre la fin de la première période pour prendre les devants dans cette partie. Moins décisif face aux Oranjés lundi dernier, Boulaye Dia a pris cette fois-ci ses responsabilités en ouvrant le score à la 41è minute. Un petit avantage que la bande à Kalidou Koulibaly conservera jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les Lions de la Téranga vont presser pour se mettre rapidement à l’abri. Et c’est Famara Diédhiou qui s’est chargé d’exécuter la décision. Remplaçant de Kouyaté, forfait pour ce match, l’attaquant d’Alanyaspor inscrit le second but des siens à la 48è minute.

La réduction du score par Mohammed Muntari à moins d’un quart d’heure de la fin a semblé relancé les Qataris. Mais derrière, Bemba Dieng sur une énième incursion des Sénégalais, va sceller la victoire de ses coéquipiers avec un joli but. Score final:3-1.

Avec cette victoire, la première pour l’Afrique dans ce tournoi, le Sénégal va maintenant aller à l’assaut de la qualification pour les huitièmes de finale. Un nouveau défi pour les Lions de la Téranga qui seront face à l’Equateur, mardi prochain.