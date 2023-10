Le député Armand Gansè interpellé dans une affaire de corruption par une lettre ouverte

-Publicité-

Je me permets de prime abord de vous rappeler les faits d’escroquerie dont GANSE Léonard votre feu père fut l’auteur avec la complicité de certains magistrats dont DAKO Nestor.

L’entreprise U.T.B. de notre feu père François AGBIDI a laissé inachevé l’exécution du contrat de marché n° 9/77 d’un montant de 94.994.000 F. le marché était exécuté à 83,75% ce qui correspond à plus de 79.000.000 F par l’UTB qui en plus a réalisé plus de 6.000.000 F de travaux supplémentaires ; il y avait aussi 3.000.000 F d’approvisionnement sur le chantier, soit au total environ 89.000.000 F de réalisation à l’actif de l’UTB.

Or l’état béninois avait débloqué progressivement et ce au fur et à mesure de l’évolution des travaux au total 86.000.000 F dont 8.000.000 F de retenue de garantie et 78.000.000 F pour l’UTB.

C’est à ce stade que GANSE Léonard chef de la famille GANSE, assumant l’intérim comme de coutume de chef de la famille AGBIDI décédé, se rendit au tribunal avec les héritiers de feu François AGBIDI et obtint de la cour d’appel de Cotonou de lui confier l’achèvement des travaux du marché 9/77 et ce malgré les contestations des héritiers de la succession AGBIDI François.

GANSE Léonard votre père fut intégralement payé par l’état pour les travaux exécutés à travers les décomptes qu’il avait introduits à savoir le reliquat de 8.000.000 F du marché de base et 48.000.000 F des travaux supplémentaires soit plus de 56.000.000 F (les déclarations de l’agent judiciaire du trésor et du ministre de l’environnement de l’habitat et de l’urbanisme, représentés par maître OLORYTOGBE dans l’arrêt n°120/2ème CCMS du 12/12/2001 font foi.

GANSE Léonard à l’insu de la succession de feu François AGBIDI a retiré frauduleusement de la B.C.B. 19.600.000 F des comptes bancaires personnels de François AGBIDI et ne l’a pas nié.

A la fin des travaux, GANSE Léonard muni d’une expertise immobilière réalisée par un employé de commerce le sieur HADONOU Achille saisit le juge commissaire de la succession DAKO Nestor et obtint de lui l’ordonnance 44/95 qui demandait à la succession AGBIDI François de remettre à GANSE Léonard votre père la somme de 250.000.000 F pour les travaux. Scandaleux.

Le tribunal fut saisi en contestation de créance en 1996 par les héritiers de feu François AGBIDI. Ce n’est que le 28 Septembre 2009 que le juge rendit le verdict : il constata l’absence de preuve de GANSE Léonard et constata les fraudes de l’ordonnance du juge commissaire et a dit et jugé que la succession de feu AGBIDI François ne devait rien à GANSE Léonard. Et pourtant le contrat de marché public 9/77 avait la caution bancaire et il y avait la retenue de garantie de 10% sur les paiements faits.

N’oublions pas que GANSE Léonard fut condamné le 3 Juin 2009 à douze mois de prison ferme pour escroquerie et l’employé de commerce qui se dit expert fut aussi condamné à 12 mois de prison ferme pour usurpation de fonction.

A notre connaissance aucun autre juge d’une instance supérieure n’a infirmé les constats de fraude et de faux relevés par le juge en contestation de créance.

En 1995 déjà GANSE Léonard votre père a vendu de façon extrajudiciaire sept immeubles de succession AGBIDI François dont six à Abomey (Antoine Matro, Matro Aantoine Djedou, Adongou, Gbaguidi Alexis, Hinvi Modeste et un autre, et un à Cotonou (IBIKOUNLE Taofick). Sous prétexte de se faire payer les 250.000.000 F.

En dépit de tout cela le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou en sa chambre des Criéés a fait du faux dans ces décisions pour faire adjuger le 28 Juillet 2023 deux immeubles de la succession AGBIDI François à Madame Dédévi Arlette Marcelle ADJAVON qui n’est pas étrangère à ce dossier de corruption.

Après la mort de votre père GANSE Léonard, votre frère aîné GANSE Richard pratiquement en cavale et SADO Patrice sont parmi les cerveaux de ce dossier scabreux.

Honorable Député,

L’Assemblée Nationale a voté des lois contre la corruption, le gouvernement de notre pays a décrété la tolérance zéro face à la corruption.

L’unique enchérisseur et adjudicataire de nos immeubles Dédévi Arlette Marcelle ADJAVON n’est pas étrangère à ce dossier de corruption.

Votre engagement dans la lutte contre la corruption et les infractions connexes, l’injustice et l’iniquité nous a amené à vous écrire cette lettre ouverte.

Par cette lettre ouverte nous sollicitons publiquement votre contribution pour mettre hors d’état de nuire les corrupteurs, corrompus et autres receleurs dans ce dossier.

Nous vous prions de partager la présente lettre ouverte avec vos collègues députés afin qu’ils contribuent aussi à la lutte contre les actes assimilables à la corruption en milieu judiciaire commis par les magistrats, huissiers de justice, avocats et notaires.

Espérant une prompte réaction de votre part, recevez nos salutations respectueuses.