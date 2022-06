LdN : l’Allemagne et l’Angleterre se neutralisent, l’Italie se relance

La deuxième journée de la Ligue des Nations se poursuivait ce mardi, avec deux rencontres dans le groupe 3 de la Ligue A. L’Allemagne et l’Angleterre ont été contraint au partage des points (1-1), tandis que l’Italie se relançait à domicile contre la Hongrie (2-1).

C’était le choc de cette deuxième journée de la Ligue des Nations. Une opposition palpitante entre l’Allemagne et l’Angleterre, deux des meilleures équipes européennes. Avant le coup d’envoi de cette rencontre, les deux équipes avaient besoin d’une victoire après leur résultat décevant lors des premiers matchs. La Mannschaft Avait en effet concédée le nul contre l’Italie (1-1), alors que les Three Lions ont été battus, à la surprise générale par la Hongrie (0-1).

Mais ce choc a accouché d’un match nul, 1 but partout. La première mi-temps du match a été totalement contrôlée par les Allemands, qui n’arrivaient pas à concrétiser leur domination. L’Angleterre a existé par bribe dans cette première période notamment grâce à Harry Kane, mais les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score nul et vierge. Quelques minutes seulement après le début de la seconde période, l’Allemagne allait trouvé l’ouverture du score. Kimmich trouvait ainsi Jonas Hofmann dans la surface, côté droit. Ce dernier pivotait, puis expédiait une frappe puissante au fond des filets (1-0, 51e).

Les Anglais avaient du mal à réagir après ce but, et les Allemands gèraient bien leur but d’avance. Ces derniers auraient même pu faire le break, sans deux interventions de Pickford devant Müller (70e) et Werner (75e). Finalement, les Three Lions vont égaliser en toute fin de match grâce à un penalty signé Harry Kane (1-1, 88e). Avec ce point du nul, l’Allemagne reste troisième, alors que l’Angleterre est dernière.

L’Italie retrouve le sourire contre la Hongrie

Dans l’autre rencontre de ce groupe, l’Italie recevait la Hongrie pour ce qui avait tout l’air du match piège. Mais les hommes de Roberto Mancini ont géré parfaitement ce duel, pour s’offrir une victoire (2-1). Barella (30è) et Pellegrini (45è) ont donné l’avantage aux Italiens en première période, avant que les hongrois ne réduisent le score sur un CSC à l’heure de jeu. Au classement, les Azzurri sont leaders (4 points) devant la Hongrie (3 points).

Enfin, dans le groupe 1 de la Ligue C, la Turquie a balayé la Lituanie. Les coéquipiers de Cengiz Ünder se sont largement imposé sur le score 6 buts à 0 grâce notamment à un doublé de Sinik et de Dursun. Akgun, Dervisoglu sont les deux autres buteurs. Dans l’autre match de cette poule, les îles Féroé ont été battues à domicile par le Luxembourg (0-1). Au classement, Turcs et Luxembourgeois sont premiers avec 6 points.

Les résultats de la soirée :

Allemagne-Angleterre : 1-1 (Hofmann pour l’Allemagne ; Kane pour l’Angleterre)

Italie -Hongrie : 2-1 (Barella, Pellegrini pour l’Italie ; Mancini csc pour la Hongrie))

Iles Féroé- Luxembourg : 0-1 (Rodrigues csc)

Lituanie- Turquie : 0-6 (Sinik x2, Dursun x2, Akgun, Dervisoglu)

Bosnie-Roumanie : 1-0 (Prevljak)