LDC-Inter: Edin Dzeko prévient l’AC Milan pour la demi-finale retour

-Publicité-

Buteur ce mercredi soir lors de la victoire de l’Inter face à l’AC Milan (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des champions, Edin Dzeko se projette déjà sur la manche retour dans une semaine. Et le Bosnien a tenu à envoyer un message aux Rossoneri.

L’Inter Milan peut remercier Edin Dzeko et Henrikh Mkhitaryan. Sur des réalisations de ses deux buteurs qui ont scellé le sort de cette rencontre avant la demi-heure, les Nerazzurri ont pris le dessus sur l’AC Milan. Contre les Rossoneri ce mercredi soir à San Siro, dans un match comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions, les Intéristes se sont imposés sur le score de 2-0. Une bonne opération de l’actuel 5è de la Serie A qui prend une bonne option avant la manche retour dans une semaine.

En zone mixte après la rencontre, Dzeko a réagi à cette victoire des siens. Et l’international bosnien a tenu à envoyer un message à l’AC Milan en vue du match retour. « On a fait un très bon match, on a eu de la réussite rapidement et on a obtenu un bon résultat pour le retour. Mais la finale est encore loin, il y a 90 minutes à jouer, en Ligue des Champions il n’y a que des grandes équipes et il faudra être fort au retour.

- Publicité-

Ils sont menés donc ils vont devoir risquer plus, marquer le premier but. Mais on est expérimenté, on sait ce qu’on doit faire au retour et on sait comment contrer ce qu’ils vont proposer », a expliqué l’attaquant sur Movistar. L’AC Milan est prévenu. Pour rappel, la manche retour Inter-AC Milan est prévu le 16 prochain à San Siro.

Articles similaires