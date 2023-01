Klopp: « Arsène Wenger a perdu son 1.000e match 6-0, donc je suis vraiment heureux »

En conférence de presse ce samedi, après le nul entre Liverpool et Chelsea, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp a évoqué son 1000è match en carrière. Le technicien allemand en a profité pour adresser un petit tacle à Arsène Wenger.

Liverpool accueillait Chelsea ce samedi après-midi, à Anfield, dans le choc de la 21è journée de Premier League. Au terme d’une rencontre triste et sans saveur, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre tout de même spéciale pour l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp, puisqu’il dirigeait son 1000è match en carrière. Interrogé en conférence de presse après ce duel, le technicien allemand a ironisé.

« D’abord et avant tout, avant le match, j’ai reçu beaucoup de messages et tous n’étaient pas gentils, souligne-t-il, avant de tacler son homologue français. Je pense qu’Arsène Wenger a perdu son 1.000e match 6-0, donc je suis vraiment heureux que cela ne se soit pas produit. » Pour rappel, Arsenal avait en effet humilié Chelsea le 22 mars 2014 à l’occasion du 1.000e match de Wenger sur un banc.

Jürgen Klopp a ensuite analysé la performance des siens contre les Blues, et il voit du progrès pour son équipe: « Nous avons eu des moments où nous avons plutôt bien joué. Pour moi c’est clair, il faut être prêt à faire des petits pas et c’était un petit pas. Je m’attends à des progrès et, depuis le dernier match de championnat, il y a eu des progrès. C’est important« .

Le weekend prochain, Liverpool se rendra à Brighton en FA Cup. L’occasion pour les protégés de Jurgen Klopp, qui disputera son 1001è match sur un banc, de retrouver de la confiance et se donner de l’air.