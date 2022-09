Juventus: Paul Pogba sort du silence

Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, Paul Pogba est sorti du silence, après avoir subi une opération du genou droit ce lundi. Il a également fait allusion aux problèmes avec son frère dernièrement.

Absent depuis le mois de juillet après s’être blessé au ménisque (genou droit) lors d’un entraînement pendant la tournée américaine de pré-saison avec la Juventus, Paul Pogba a décidé de se faire opérer ce lundi. Une intervention qui a été une réussite comme l’a annoncé le club italien sur son site officiel. Dans un message posté sur son compte Instagram ce mardi, l’international français a donné de ses nouvelles tout en remerciant tous ceux qui ont manifesté leur soutien envers lui. Il n’a pas manqué de mentionner son affaire extra-sportive avec son frère, Mathias.

« Salut à tous, c’est la Pioche. J’espère que vous allez tous bien. Moi ça va, l’opération s’est très bien passée. On va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier, tous, pour vos messages, votre support. Sachez que mentalement ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. On garde la tête haute, on n’est jamais tout seul. On va avancer. En tout cas, un grand merci à tous pour vos messages et votre soutien. On sourit toujours », a déclaré l’international français.

Désormais, Paul Pogba entame une course contre la montre pour pouvoir être prêt pour disputer le Mondial 2022 avec la France, mais ça semble mal barré. En effet, son entraîneur à Turin, Massimiliano Allegri, ne le voit pas revenir avant janvier ce qui le priverait de coupe du monde.