« Je suis homos3xuel », un international tchèque fait son coming-out

Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, l’international tchèque évoluant au Sparta Prague, Jakub Jankto, a révélé son homosexualité.

Encore un joueur de foot qui fait son coming-out. L’international tchèque, Jakub Jankto, a en effet révélé son homosexualité sur les réseaux sociaux. C’est dans un message sur son compte Instagram que le joueur de Sparta Prague, prêté par Getafe, a jeté le masque.

« Salut, je suis Jakub Jankto. Comme tout le monde, j’ai mes points forts. J’ai mes faiblesses. J’ai une famille. J’ai mes amis. J’exerce un métier que j’exerce du mieux que je peux, depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde, je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peurs. Sans préjudice. Sans violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher », écrit le milieu offensif de 27 ans.

La réaction de Sparta Prague

Dans un communiqué, le Sparta Prague a déclaré que Jankto avait ouvertement discuté de son orientation sexuelle avec la direction du club, son entraîneur et ses coéquipiers « il y a quelque temps ». « Tout le reste concerne sa vie personnelle. Pas d’autre commentaire. Pas d’autres questions. Vous avez notre soutien. Vivez votre vie, Jakub », a écrit le club tchèque.

Jakub Jankto rejoint l’Australien Josh Cavallo (Adelaïde United) et le Britannique Jake Daniels (Blackpool) qui ont également fait leur coming-out. Le joueur reste d’ailleurs le seul international à révéler son homosexualité.