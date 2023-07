« Je ne suis pas étonné, ni surpris de la fin de Bazoum »

-Publicité-

Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, chers peuples africains, chers peuples nigériens, c’est avec une grande consternation que j’ai reçu la nouvelle du coup d’état perpétré par les forces de défense et de sécurité du Niger en la date du 26 juillet 2023.

Je voudrais ici marquer ma désapprobation de tout processus qui met fin à la marche normale d’un pouvoir établi par un processus électoral et démocratique. Ainsi donc, je condamne avec la dernière vigueur ce coup d’État contre le président Bazoum. Pourtant, je n’appelle pas au rétablissement du président Bazoum dans sa fonction. Si la garde présidentielle en est venue à mettre fin à son pouvoir, c’est parce qu’il a jugé que dans l’intérêt supérieur du Niger, qu’il fallait passer par ce sacrifice.

Qu’est ce qu’un homme devant le destin d’un peuple ? Et qui mieux que la garde présidentielle ? Qui mieux que les forces de défense et de sécurité du Niger ? Ça vaut mieux que les citoyens nigériens, ce qui est bon pour leur pays à un moment de leur histoire. Je voudrais donc appeler les autres présidents de la CEDEAO à ouvrir leur esprit et à cesser les litanies sur les préceptes de la démocratie qu’ils n’appliquent pas, par ailleurs, chez eux pour certains.

- Publicité-

Ceux qui connaissent le Niger doivent se souvenir que le président Hama Hamadou a été empêché d’être candidat afin que le citoyen Bazoum soit élu sans concurrent. Je ne suis pas étonné ni surpris de sa fin. Hélas, la situation de la transition au Mali, au Burkina, en Guinée et aujourd’hui au Niger, concerne plus le peuple de ces pays que les présidents des pays de la CEDEAO, qui ne sont pas aussi respectueux des règles de la démocratie qu’ils veulent donner aux autres. On a la vague impression que ces régimes militaires de transition ont plus le soutien de leurs peuples que certains présidents africains qui se muent en professeurs de la démocratie.

Je n’ai rien contre le président Tinubu du Nigeria, quoique mon candidat ait été Atiku à la dernière élection présidentielle nigérianne qui n’a pas encore connu son épilogue. En effet, le président Tinubu est encore devant le tribunal électoral qui doit valider ou invalider son élection pour de nouvelles élections présidentielles justes et équitables. Quand on est dans la position incertaine du mandat du président Tinubu, il y a des positions qu’on ne prend pas à l’international.

Au risque de me tromper, c’est la réunion du 18 juillet 2023 à Abuja, réunion à l’occasion de laquelle le président Tinubu a pratiquement menacé les régimes militaires et a parlé de la place de l’armée dans nos sociétés. Avec mépris, je dirai, si j’avais été militaire. Et Il faut que les régimes civils cessent de croire que nos armées sont faites de soldats, sac à dos seulement. L’armée dans nos pays est composée de hauts cadres bardés de diplômes universitaires. Il faut que les civils cessent d’infantiliser les militaires.

- Publicité-

Oui, je voudrais le rappeler, le pouvoir est au bout du fusil. Il faut l’avoir à l’esprit. Je veux voir Bazoum dans sa nouvelle position, pouvoir chasser les militaires maliens Burkinabé et aujourd’hui Nigériens du pouvoir. En vérité, il faut que les présidents civils africains aient à l’esprit qu’ils sont au pouvoir parce que leurs forces de défense et de sécurité le leur permettent.

Je voudrais rassurer le peuple béninois que l’armée béninoise a plus d’intérêt à avoir Patrice Talon au pouvoir que toute autre personne en son sein. Le président Patrice Talon a fait une place de choix à notre armée. Ceux qui rêvent d’un coup d’État au Bénin ne savent pas lire l’histoire politique. Ceci étant dit, je voudrais inviter le président Patrice Talon à s’occuper du Bénin et à oublier les autres pays dont le régime politique ne l’empêche pas de construire le Bénin.

Monsieur Patrice Talon, président du Bénin. Occupez vous du Bénin et laissez ceux qui veulent imposer la démocratie au Niger, au Burkina, au Mali, en Guinée, allez le faire. On ne peut pas imposer un régime politique aux autres. D’ailleurs, la CEDEAO est mal placée pour donner des leçons de précepte de démocratie. Monsieur le Président Patrice Talon, le Bénin a besoin de vous pour continuer sa construction et sa marche, pas à pas, dans le choix politique qu’il a fait. Surtout, ne vous mêlez pas des affaires du Niger, encore moins du Burkina, du Mali, de la Guinée. Ce n’est pas un devoir de vérité, mais parce que le Bénin a besoin de vous que je me permets de vous dire la vérité tout ou cru.

- Publicité-

La démocratie n’est pas un produit d’exportation que les uns peuvent vendre aux autres. Le système électoral du Nigeria, comparé à notre système électoral au Bénin, n’est pas une démocratie. Le système américain, comparé au système français, n’est pas une démocratie. Bref, aucun pays n’a le système parfait qu’il doit imposer aux autres pays. Il est des moments où, hélas, le salut de la nation passe par la violation des règles établies.

La preuve en est que le général de Gaulle, que tous les Français citent en exemple, a été un putschiste quand la France était en crise politique et de survie. Je ne crois pas qu’il y ait de militaires qui fassent aujourd’hui un coup d’État juste par ambition politique ou par folie. Plus aucun militaire n’est aussi naïf. Nos pays ont déjà trop de misère pour que des pays qui n’arrivent pas à nourrir leurs peuples veuillent se mettre à réinstaller un président que les forces de défense et de sécurité de son pays ont déposés. Pas la force militaire ou alors des sanctions économiques et diplomatiques Le Bénin a plus à perdre à ce jeu, plus que les pays que nous voudrions sanctionner. Oui, c’est ce que je crois. Je suis

Articles similaires