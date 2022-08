« Je ne savais pas », ce geste de coeur de Josey à « des enfants dans le besoin »

La chanteuse ivoirienne Josey a fait une belle surprise aux enfants de l’Orphelinat Magnificat De Bongouanou en Côte d’Ivoire en leur faisant des dons en nature et en espèces lors d’une visite.

Josey ne sait pas que chanter. La compagne de l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire, Serey Dié sait aussi fait parler son cœur. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en visitant l’Orphelinat Magnificat De Bongouanou où elle a offert des vivres aux enfants qui sont dans le besoin.

« J’avais à cœur , depuis le mois de Mars de visiter des enfants dans le besoin mais je ne savais pas où . Alors par le biais de Dame Sarah K. ( Merci très chère) j’ai eu le numéro de la Responsable de l’orphelinat de Bongouanou. », a expliqué Josey.

L’artiste indique avoir appelé la responsable des lieux sans décliner son identité et sans prévenir de son arrivée. « Je ne voulais pas qu’elle se prépare à me recevoir, je voulais tout son naturel et l’authenticité de ce moment. Situé juste à l’entrée de la ville , je n’ai pas eu de difficulté à me retrouver , moi et mes collaborateurs », a-t-elle expliqué.

A en croire Josey, à son arrivée, Mamie Atté , responsable du cadre était partie pour des travaux champêtres mais s’est empressée de venir les retrouver. « Son accueil était doux et chaleureux telle une mère agréablement surprise », a-t-elle reconnu en saluant la véracité , la sincérité, l’amour et le sérieux de sa mission dans la vie de ces enfants.

Dans son message, la chanteuse Josey a lancé un appel à toutes les personnes de bonnes volonté capables de semer la joie dans le cœur des enfants. « Pour ma part, je pense qu’ils seront aussi sensibles à toute aide de votre part », a-t-elle recommandé.